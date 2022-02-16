Північноатлантичний Альянс не бачить ознак деескалації з боку Росії біля українського кордону, тому розглядає можливість посилення східного флангу і південної частини Європи додатковими бойовими групами.
Про це за підсумками міністерської зустрічі НАТО 16 лютого заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
"Поки ми не спостерігаємо ознак деескалації, відведення військ чи техніки. Звісно, це може змінитися. Але наразі ми бачимо, як Росія утримує великі наступальні сили на території від Криму до Білорусі. Це найбільше скупчення військ у Європі з часів Холодної війни", — сказав він.
Столтенберг підкреслив, що НАТО готове до діалогу і чекає реакції Росії на його відповідь на "гарантії безпеки" — російські вимоги зупинити розширення Альянсу і відмовитися від прийняття в нього України.
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"Москва чітко заявила, що готова кинути виклик основоположним принципам, які лежали в основі нашої безпеки десятиліттями. І зробити це шляхом застосування сили. Шкода казати, що це — нова нормальність у Європі", — сказав генсек НАТО.
За його словами, міністри оборони країн-членів Альянсу на засіданні погодилися розглянути можливість розташувати нові бойові групи в Східній та Південно-Східній Європі. Зокрема Франція погодилася очолити таку бойову групу в Румунії.
"Наші військові командири тепер опрацьовуватимуть деталі й подадуть звіт протягом тижнів", — додав Столтенберг.
З окремою заявою виступили й міністри оборони країн-членів Альянсу, де вкотре наголосили на небезпеці дій Росії для євроатлантичної безпеки і підтвердили рішення "розмістити додаткові наземні, морські та повітряні сили у східній частині НАТО" та посилити готовність своїх підрозділів.
Ще у грудні 2021 року ЗМІ повідомляли, що НАТО на тлі посилення російської агресії привела свої підрозділи у стан бойової готовності. У лютому 2020-го до Польщі прибув контингент американських і британських військових. Водночас генсек НАТО виключив можливість розміщення сил Альянсу в Україні.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
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