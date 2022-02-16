Північноатлантичний Альянс не бачить ознак деескалації з боку Росії біля українського кордону, тому розглядає можливість посилення східного флангу і південної частини Європи додатковими бойовими групами.

Про це за підсумками міністерської зустрічі НАТО 16 лютого заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Поки ми не спостерігаємо ознак деескалації, відведення військ чи техніки. Звісно, це може змінитися. Але наразі ми бачимо, як Росія утримує великі наступальні сили на території від Криму до Білорусі. Це найбільше скупчення військ у Європі з часів Холодної війни", — сказав він.

Столтенберг підкреслив, що НАТО готове до діалогу і чекає реакції Росії на його відповідь на "гарантії безпеки" — російські вимоги зупинити розширення Альянсу і відмовитися від прийняття в нього України.

"Москва чітко заявила, що готова кинути виклик основоположним принципам, які лежали в основі нашої безпеки десятиліттями. І зробити це шляхом застосування сили. Шкода казати, що це — нова нормальність у Європі", — сказав генсек НАТО.

За його словами, міністри оборони країн-членів Альянсу на засіданні погодилися розглянути можливість розташувати нові бойові групи в Східній та Південно-Східній Європі. Зокрема Франція погодилася очолити таку бойову групу в Румунії.

"Наші військові командири тепер опрацьовуватимуть деталі й подадуть звіт протягом тижнів", — додав Столтенберг.

З окремою заявою виступили й міністри оборони країн-членів Альянсу, де вкотре наголосили на небезпеці дій Росії для євроатлантичної безпеки і підтвердили рішення "розмістити додаткові наземні, морські та повітряні сили у східній частині НАТО" та посилити готовність своїх підрозділів.

Ще у грудні 2021 року ЗМІ повідомляли, що НАТО на тлі посилення російської агресії привела свої підрозділи у стан бойової готовності. У лютому 2020-го до Польщі прибув контингент американських і британських військових. Водночас генсек НАТО виключив можливість розміщення сил Альянсу в Україні.

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