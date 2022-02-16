Європарламент схвалив 1,2 млрд євро допомоги України

Європейський парламент на засіданні 16 лютого схвалив виділення Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Тепер рішення має схвалили Рада Євросоюзу для набуття ним чинності.
За рішення проголосували 598 депутатів Європарламенту, проти висловилися 55, ще 41 утримався.
Пропозицію про екстрену макрофінансової допомоги Рада ЄС внесла 1 лютого для "сприяння стабільності в Україні" на тлі геополітичної непевності. Анонсувала її ще в січні 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 11 лютого пакет допомоги схвалили посли країн-членів ЄС.
Екстрена макрофінансова допомога Україні розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох траншів по 600 мільйонів євро. Перший транш планують виділити одразу після схвалення. А видача другого траншу залежатиме від виконання кроків, узгоджених у Меморандумі про взаєморозуміння, укладеному між ЄС та Україною.
Раніше США анонсували надання Україні гарантії суверенної позики в розмірі до 1 мільярда доларів для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.
А президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським 8 лютого оголосив про надання Києву 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
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