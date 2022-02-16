Європарламент схвалив 1,2 млрд євро допомоги України

Європейський парламент на засіданні 16 лютого схвалив виділення Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Тепер рішення має схвалили Рада Євросоюзу для набуття ним чинності.

За рішення проголосували 598 депутатів Європарламенту, проти висловилися 55, ще 41 утримався.

Пропозицію про екстрену макрофінансової допомоги Рада ЄС внесла 1 лютого для "сприяння стабільності в Україні" на тлі геополітичної непевності. Анонсувала її ще в січні 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 11 лютого пакет допомоги схвалили посли країн-членів ЄС.

Екстрена макрофінансова допомога Україні розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох траншів по 600 мільйонів євро. Перший транш планують виділити одразу після схвалення. А видача другого траншу залежатиме від виконання кроків, узгоджених у Меморандумі про взаєморозуміння, укладеному між ЄС та Україною.

Раніше США анонсували надання Україні гарантії суверенної позики в розмірі до 1 мільярда доларів для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

А президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським 8 лютого оголосив про надання Києву 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

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