Президент України Володимир Зеленський 8 лютого провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Темою перемовин став пошук шляхів імплементації Мінських домовленостей, реанімація Нормандського формату та деескалація ситуації на українсько-російському кордоні. Крім цього, Франція виділила Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Про що говорив Зеленський

Одним з ключових питань під час розмови президентів, за словами Зеленського був мирний процес, зокрема у Нормандському форматі. Зеленський заявив, що минула зустріч радників лідерів Нормандського формату 26 січня, а також наступна зустріч у Берліні дають надію на проведення саміту лідерів країн Нормандської четвірки.

"Франція відіграє активну роль у рамках Нормандського формату. Ми дуже цінуємо офіційну позицію Парижу і особисті зусилля Еммануеля Макрона для досягнення миру в Україні, він для цього дійсно дуже багато робить. Саме мирний процес був одним з ключових питань наших сьогоднішніх перемовин", — заявив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що деескалація ситуації на кордонах України є справою безпеки на всьому європейському континенті. Крім цього, він повідомив, що Франція виділила 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.

"Це дійсно допоможе стабілізувати нашу економіку. Це потужний крок для економічної стійкості України", — сказав Зеленський.

Крім цього, президент України відповів заяву президента РФ щодо виконання Мінських угод. Напередодні, після перемовин з Макроном у Москві, Путін дозволив собі вислів у бік України: "Подобається, не подобається — терпи, моя красуне!". Так він закликав Київ виконувати Мінські угоди.

Своєю чергою Зеленський заявив, що Україна не належить Путіну, а терплячість дійсно є дуже важливою рисою для уникнення ескалації.

Про що говорив Макрон

Президент Франції привітав зміни, які відбулися в Україні після Революції Гідності 2014 року. Він також привітав українських громадян, які захищають власну країну та відзначив виваженість і холоднокровність перед зовнішньою військовою загрозою.

Крім того, президент Франції висловив сподівання на подальшу співпрацю у Нормандському форматі задля імплементації Мінських угод. Він заявив, що президенти України та Росії висловилися на підтримку цих угод як основи для політичного врегулювання конфлікту.

"Я ці питання обговорював з Путіним вчора, він також підтвердив свій намір виконувати Мінські угоди і від вас також почув, що ви готові виконувати ці угоди. І мені здається на сьогодні це єдиний шлях який дозволяє іти до миру і до стійкого миру", — заявив Макрон.

Він заявив, що з моменту підписання Мінських угод у 2015 році зупинилося велике кровопролиття, проте необхідно надалі просуватися для виконання домовленостей.

"Є різні дискусії щодо формату і потрібно щоб всі сторони дотримувалися своїх зобов'язань. Франція і Німеччина готові їх підтвердити. Ми не будемо заглиблюватися в деталі, але треба знайти зрушення у тих пунктах, які залишаються щодо обговорення і виконання", — зазначив Макрон.

Президент Франції висловив сподівання, що під час майбутніх зустрічей політичних радників лідерів Нормандського формату 10 лютого вдасться просунутися у питанні формату виконання домовленостей. Він також вважає, що таке просування необхідне попри військовий тиск, який здійснює Росія на Україну.

Крім цього, він підтвердив надання Україні 1,2 млрд євро допомоги.

Під час зустрічі президентів Франції та України було фіналізовано домовленості щодо постачання Україні 130 локомотивів, 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Крім цього, у місті Миколаїв реалізується спільний проєкт будівництва патрульних катерів для державної прикордонної служби. Україна та Франція розвиватимуть співробітництво з компанією Airbus для створення в Україні національного перевізника.

Що відомо

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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