Посли країн Євросоюзу підтримали пропозицію Єврокомісії надати Україні 1,2 мільярда євро додаткової макрофінансової допомоги. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

“Це означає, що пропозиція може бути швидко розглянута в Європейському парламенті задля якнайшвидшого прийняття документа”, — зазначається у повідомленні.

Йдеться про намір надати швидку підтримку в ситуації гострої кризи та зміцнити стійкість України.

Текст рішення має бути прийнятий Європейським парламентом і Радою, перш ніж він набуде чинності, уточнили в Раді ЄС.

В Раді ЄС наголошують, що нинішня геополітична напруженість згубно впливає на економічну та фінансову стабільність України. Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу. Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через посилення геополітичної невизначеності та її вплив на економічну ситуацію.

“ЄС підтримує Україну також економічно. Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени готові надати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Я радий повідомити, що сьогодні (11 лютого — ред.) ми вирішили підтримати пропозицію Комісії, щоб фінансова допомога могла надійти в Україну без зволікань”, — сказав міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.

Ця екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох виплат. Видача першого траншу, за умови політичної передумови та задовільного виконання програми МВФ, відбудеться швидко після схвалення цієї пропозиції, після набуття чинності Меморандуму про взаєморозуміння щодо конкретних заходів структурної політики, узгодженого між Європейською комісією від імені ЄС та України, пояснили у Раді ЄС.

Видача другого траншу буде пов’язана з безперервним задовільним виконанням як програми МВФ, так і заходів політики, узгоджених у Меморандумі про взаєморозуміння.

“Меморандум про взаєморозуміння, який лежить в основі цієї операції з надання екстреної макрофінансової допомоги, ймовірно, буде зосереджений на обмеженій кількості здійсненних короткострокових політичних дій у найбільш нагальних пріоритетних сферах, таких як посилення економічної стійкості та стабільності, управління та верховенства права та енергетики”, — йдеться у повідомленні.

Що відомо

Посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст вважає, що адміністрація президента Джозефа Байдена має продовжити надавати військову підтримку Україні на через загрозу російського вторгнення. При цьому його колега, посол Сполучених Штатів в Україні у 1990-2000 роках Стівен Пайфер висловив думку, що США навряд запровадять нові антиросійські санкції до того, як Росія наважиться на пряму агресію проти України, щоб не спровокувати Путіна.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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