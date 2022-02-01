ЄС найближчим часом надасть Україні перший транш у розмірі 600 млн євро

Європейський союз виділить Україні без додаткових умов перший транш у розмірі 600 мільйонів євро. Загальна сума кредитування сягатиме 1,2 мільярда євро. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсала фон дер Ляєн.

"Як я анонсувала минулого тижня, Європейська комісія, запропонувала пакет фінансової допомоги України в розмірі 1,2 млрд євро. Я зателефоную країнам ЄС, аби якомога швидше домовитися про виплату першого траншу у розмірі 600 мільйонів євро", — повідомила європейська політикиня.

Загалом Європейська комісія ухвалила рішення про виділення Україні надзвичайної макрофінансової підтримки в розмірі 1,2 мільярда євро.

Що відомо

Посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст вважає, що адміністрація президента Джозефа Байдена має продовжити надавати військову підтримку Україні на через загрозу російського вторгнення. При цьому його колега, посол Сполучених Штатів в Україні у 1990-2000 роках Стівен Пайфер висловив думку, що США навряд запровадять нові антиросійські санкції до того, як Росія наважиться на пряму агресію проти України, щоб не спровокувати Путіна.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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