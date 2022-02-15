Уряд США запропонує Україні гарантії позики на суму 1 мільярд доларів для підтримки програми економічних реформ та співпраці з МВФ.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен у заяві від 15 лютого, опублікованій на сайті посольства США в Україні.

"Уряд США запропонує Україні гарантію суверенної позики в розмірі до 1 мільярда доларів для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним Валютним Фондом (МВФ)", — сказано в заяві.

Держсекретар також повідомив, що з 2014 по 2016 року Сполучені Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних позик на 1 мільярд доларів, а також понад 2 мільярди доларів допомоги на розвиток. Крім цього, сказано у заяві, планується і подальша співпраця.

"Експортно-імпортний банк Сполучених Штатів має намір виділити до 3 мільярдів доларів для полегшення закупівлі американських товарів і послуг для проєктів в Україні, тоді як Корпорація США з фінансування міжнародного розвитку має поточний інвестиційний портфель в Україні у приблизно 800 мільйонів доларів США, розподілені між більше як десятком проєктів", — повідомив Держсекретар.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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