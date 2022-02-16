Генеральний секретар НАТО Єнс Тослтеньерг заявив, що альянс не поступиться зовнішнім країнам у питання вільного вступу союзників до НАТО.

Про це під час брифінгу заявив Генсек, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми чули сигнали від Москви про готовність продовжувати дипломатичні зусилля. Та все ж ми не побачили жодної деескалації на місцях, Росія продовжує нарощувати військовий потенціал. І ми не отримали жодних відповідей на наші письмові запити, письмові пропозиції, які ми надіслали Росії 26-го січня", – заявив Генеральний секретар.

"Ми будемо продовжувати викривати російські плани та дії, щоб зробити складнішим для них спробу агресивних дій проти України. Та ми сподіваємося, що Росія включиться у мирний діалог і обере дипломатію, а не конфронтацію і ми готові сідати та шукати політичне рішення", – додав політик.

Водночас Столтенберг заявив, що сигнали, які вони вчора почули від Москви, забезпечує певну основу для свідомого оптимізму.

"В той самий час ми не бачимо жодного відведення російських військ. І це суперечить справжнім дипломатичним намірам", – підсумував Єнс Столтенберг.

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