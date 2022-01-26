Північноатлантичний альянс передав РФ окрему відповідь з приводу її вимог про гарантії безпеки та готовий дослухатись до занепокоєнь з боку Росії. При цьому НАТО запропонувало російській стороні встановити пряму лінію зв’язку. Водночас Альянс готовий до того, що Росія може знову вдатися до застосування сили.

Про це під час екстреної пресконференції 26 січня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми вирішили відповісти письмово, тому що сприйняли це (вимоги РФ — ред.) дуже серйозно. Ми хотіли прогресу в діалозі з Росією. Ми уважно вислухали пропозиції Росії, і надали пункти, у яких ми можемо погодитися. І тому це саме письмовий документ", — пояснив він.

Які пропозиції НАТО

За словами Столтенберга, у відповіді Росії йдеться про три сфери, в яких НАТО сподівається досягнути прогресу:

відносини між РФ і США;

безпека у Європі та, зокрема, довкола України;

заходи зі зменшення ризиків.

При цьому в межах останнього пункту пропонується переукласти угоди з контролю за зброєю — зокрема ядерною та біологічною.

"Це — питання кібердіяльності, нерозповсюдження ядерної зброї, питання аерокосмічної діяльності. І всі ці питання важливі як для Росії так і для партнерів в НАТО. Ми сподіваємося, Росія уважно придивиться до них", — зазначив генсек.

Окрім того, НАТО пропонує Росії встановити пряму лінію зв'язку задля продовження діалогу, включно із Радою "Росія — НАТО", розповів посадовець. Також Столтенберг заявив, що НАТО закликає РФ відновити роботу представництв.

"НАТО — це оборонний альянс, і ми не прагнемо конфронтації. Але не поступимося принципами, на яких базується безпека Європи", — підкреслив він.

Водночас генсек додав, що очікує на будь-які дії з боку РФ, зазначивши, що збройний конфлікт у Європі виявився б тяжким.

"Ми готуємося до найгіршого. Ми готові до ситуації, в якій Росія знову вдасться до сили. Ми підготували санкції", — пояснив Столтенберг.

Відтак посадовець наголосив на важливості дипломатичного врегулювання суперечок.

"Не секрет, що між Росією і НАТО — прірва. Саме тому важливо, що ми розглядаємо свої пропозиції, щоб уникнути війни", — зауважив він.

Про Україну і НАТО

Також посадовець наголосив, що Альянс поважає рішення Грузії та України подати заявку на членство в НАТО.

"Наш фокус — реформи для зміцнення їхньої безпеки", — підкреслив він.

При цьому Столтенберг нагадав, що приєднання країни до НАТО вимагає консенсусу всіх 30 членів Альянсу. Також відповідаючи на питання журналістів, генсек Альянсу заявив, що РФ повинна вивести свої війська з окупованих територій інших країн.

"Росія повинна вивести війська з України, Грузії та Молдови, де вони перебувають без згоди цих держав", — наголосив Столтенберг.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що двері НАТО залишаться відчиненими для України попри вимоги Росії.

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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