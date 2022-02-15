Байден виступить зі зверненням щодо України та Росії

Президент США Джо Байден 15 лютого виступить із коротким телевізійним зверненням щодо подій довкола Росії та України. Воно заплановане на 15:30 за Вашингтоном (22:30 за Києвом).

Про це свідчить публічний графік Байдена.

Згідно з офіційним повідомленням, Байден "вкотре наголосить, що Сполучені Штати і далі відкриті до дипломатії на високому рівні у тісній координації зі своїми союзниками".

Речниця Білого дому Джен Псакі уточнила, що Байден оголосить про актуальні дані стосовно загострення на українсько-російських кордонах, а не про принципово нову політику в цьому напрямку.

Інших подробиць звернення президента США наразі немає.

Раніше Байден заявляв, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат: "Якщо вони зроблять те, на що вони здатні, з тою кількістю військ на кордоні, яку вони мають, це стане катастрофою для Росії, якщо вони продовжать вторгнення в Україну".

11 лютого президент США обговорив зі світовими лідерами і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію на кордонах України. Після цього у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія може здійснити вторгнення в Україну 16 лютого.

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