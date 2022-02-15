Байден виступить зі зверненням щодо України та Росії

Президент США Джо Байден 15 лютого виступить із коротким телевізійним зверненням щодо подій довкола Росії та України. Воно заплановане на 15:30 за Вашингтоном (22:30 за Києвом).
Про це свідчить публічний графік Байдена.
Згідно з офіційним повідомленням, Байден "вкотре наголосить, що Сполучені Штати і далі відкриті до дипломатії на високому рівні у тісній координації зі своїми союзниками".
Речниця Білого дому Джен Псакі уточнила, що Байден оголосить про актуальні дані стосовно загострення на українсько-російських кордонах, а не про принципово нову політику в цьому напрямку.
Інших подробиць звернення президента США наразі немає.
Раніше Байден заявляв, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат: "Якщо вони зроблять те, на що вони здатні, з тою кількістю військ на кордоні, яку вони мають, це стане катастрофою для Росії, якщо вони продовжать вторгнення в Україну".
11 лютого президент США обговорив зі світовими лідерами і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію на кордонах України. Після цього у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія може здійснити вторгнення в Україну 16 лютого.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- 13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
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