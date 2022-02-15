Агресія Росії. Рада Європи закликає до деескалації для уникнення війни в Україні

Очільники інституцій Ради Європи — глава Комітету міністрів, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, глава Парламентської асамблеї РЄ Тіні Кокс і генеральна секретарка організації Марія Пейчинович-Бурич — закликали до деескалації на кордонах Росії та України.
Про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій 15 лютого на сайті Ради Європи.
"Ми вкрай стурбовані серйозною напруженістю довкола України. Нас тривожить перспектива масштабного конфлікту на нашому континенті між нашими державами-членами… Закликаємо подвоїти зусилля для уникнення подальшої ескалації ситуації", — йдеться в заяві.
Глави інституцій РЄ також закликають до "деескалації риторики та дій" і відновлення діалогу "на основі принципів, закладених у Статуті Ради Європи та Європейській конвенції з прав людини".
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- 15 лютого 326 депутатів Верховної Ради підтримали проєкт постанови про звернення до парламентів країн світу, парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ та інших міжнародних організацій через безпекову ситуацію на російсько-українському кордоні.
- 13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документаВіденський документ був ухвалений у 2011 році Організацією з безпеки та співробітництва в Європі. Він передбачає, що сторони обмінюватимуться інформацією про розташування частини своїх військових формувань, збільшення їхньої чисельності, а також про цілі та завдання їхнього додаткового розгортання. включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.
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