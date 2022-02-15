Агресія Росії. Рада Європи закликає до деескалації для уникнення війни в Україні

Очільники інституцій Ради Європи — глава Комітету міністрів, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, глава Парламентської асамблеї РЄ Тіні Кокс і генеральна секретарка організації Марія Пейчинович-Бурич — закликали до деескалації на кордонах Росії та України.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій 15 лютого на сайті Ради Європи.

"Ми вкрай стурбовані серйозною напруженістю довкола України. Нас тривожить перспектива масштабного конфлікту на нашому континенті між нашими державами-членами… Закликаємо подвоїти зусилля для уникнення подальшої ескалації ситуації", — йдеться в заяві.

Глави інституцій РЄ також закликають до "деескалації риторики та дій" і відновлення діалогу "на основі принципів, закладених у Статуті Ради Європи та Європейській конвенції з прав людини".

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну

Як подолати стрес і тривогу через можливе вторгнення. Поради психолога

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу