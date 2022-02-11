Президент США Джо Байден 11 лютого обговорив зі світовими лідерами і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію на кордонах України. Про це у Twitter написав Єнс Столтенберг.
“Взяв участь у нараді лідерів, організованій Джо Байденом для подолання високого ризику майбутньої агресії з боку Росії проти України. Ми згуртовані та готові до будь-якого сценарію. НАТО залишається відкритим для діалогу, забезпечуючи захист усіх союзників”, — написав Столтенберг.
Як повідомила пресслужба НАТО, участь у розмові взяли генсек НАТО Єнс Столтенберг, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, голова Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.
Учасники зустрічі чітко дали зрозуміти, що будь-яка подальша агресія Росії проти України дорого коштуватиме. Водночас вони підтвердили, що вони готові продовжувати діалог з Росією, зазначили у пресслужбі.
“Генеральний секретар НАТО попередив, що ризик конфлікту в Європі є реальним, і привітав нещодавні додаткові оборонні розгортання членами НАТО у східній частині Альянсу”, — йдеться у повідомленні.
За словами Столтенберга, міністри оборони НАТО наступного тижня обговорять, як ще більше посилити оборонну позицію НАТО.
Президент Польщі Анджей Дуда після консультацій світових лідерів повідомив, що “НАТО сильне своєю єдністю”.
“Ми йдемо разом, у нас є спільна ідея вирішення кризи”, — написав Дуда у Twitter.
Що відомо
- На посилення східного флангу НАТО на тлі загрози вторгнення Росії в України до Польщі прибула нова група американських військових.
- У рамках розміщення додаткових збройних сил США Європі через нарощування Росією військового контингенту на кордоні з Україною, до німецького міста Вісбаден прибули 2 тисячі американських піхотинців та десантників.
- 2 лютого президент США Джо Байден погодив передислокацію додаткових сил у Східну Європу.
- Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
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