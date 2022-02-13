Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським пообіцяв, що Штати та їх партнери рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України.
Про це йдеться у заяві Білого дому, оприлюдненої за результатами розмови.
Зазначається, що лідер США підтвердив відданість країни суверенітету та територіальній цілісності України.
"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати швидко і рішуче, разом зі своїми союзниками та партнерами, відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України", — йдеться в заяві.
Лідери двох країн також наголосили на важливості продовження дипломатії та стримування у відповідь на військове нарощування російських військ на кордонах України. Своєю чергою Зеленський додав, що розмова тривала годину.
"Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію", — написав він у Twitter.
Напередодні, 12 лютого, Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним та попередив його про "рішучу відповідь і швидкі та серйозні витрати" у разі нападу на Україну. Також Путіну зателефонував президент Франції Еммануель Макрон, який заявив про несумісність діалогу з ескалацією ситуації на українському кордоні.
Що відомо
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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