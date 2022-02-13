Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським пообіцяв, що Штати та їх партнери рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України.

Про це йдеться у заяві Білого дому, оприлюдненої за результатами розмови.

Зазначається, що лідер США підтвердив відданість країни суверенітету та територіальній цілісності України.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати швидко і рішуче, разом зі своїми союзниками та партнерами, відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України", — йдеться в заяві.

Лідери двох країн також наголосили на важливості продовження дипломатії та стримування у відповідь на військове нарощування російських військ на кордонах України. Своєю чергою Зеленський додав, що розмова тривала годину.

"Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію", — написав він у Twitter.

Напередодні, 12 лютого, Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним та попередив його про "рішучу відповідь і швидкі та серйозні витрати" у разі нападу на Україну. Також Путіну зателефонував президент Франції Еммануель Макрон, який заявив про несумісність діалогу з ескалацією ситуації на українському кордоні.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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