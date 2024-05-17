На Кубані дрони атакували Туапсинський НПЗ

На території нафтопереробного заводу у Туапсинському районі Краснодарського краю Росії сталося займання через падіння безпілотників.
Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.
"Вчинено спробу атаки з використанням 2 БПЛА на цивільну інфраструктуру в Туапсе. Внаслідок падіння апарату сталося загоряння на території НПЗ", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спеціальні служби розпочали гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У ніч на 17 травня жителі Новоросійська у Краснодарському краї Росії повідомили про щонайменше 35 вибухів, які пролунали над містом, а також звуки стрілянини. За свідченнями очевидців, у місті чути сирени швидких та пожежних машин. У районі морського порту видно дим, сам порт знеструмлений.
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