У Новоросійську в РФ лунали вибухи над морським портом

Жителі Новоросійська у Краснодарському краї Росії повідомили про щонайменше 35 вибухів, які пролунали над містом, а також звуки стрілянини.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

За свідченнями очевидців, у місті чути сирени швидких та пожежних машин. У районі морського порту видно дим, сам порт знеструмлений.

Зазначається, що у місті гриміли потужні вибухи та звуки, схожі на автоматні черги. Вибухи почали лунати близько 3.00 години ночі в районі місцевого порту. Також у кількох районах було чути характерні звуки влучання безпілотників.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що вночі відбулася атака на цивільні об'єкти на території Новоросійська. За його даними, російська ППО нібито збила понад 10 безпілотників. Внаслідок падіння дронів виникли локальні загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Водночас місцеві пабліки повідомляють, що дрони атакували Новоросійський мазутний термінал та термінал російської "Транснафти".

У ніч на 17 травня на підстанцію "Севастополь" у тимчасово окупованому Криму упали уламки збитих безпілотників. Через це у місті сталося часткове відключення енергопостачання.