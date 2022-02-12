Макрон і Байден зателефонували Путіну через ескалацію ситуації навколо України

Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели телефонні перемови з російським лідером Володимиром Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо України.

Як повідомляє AFP із посиланням на Єлисейський палац, розмова Макрона і Путіна тривала 1 годину 40 хвилин.

За даними Reuters, Путін і Макрон продовжили обговорення умов стабільності та безпеки в Європі та торкнулися шляхів просування виконання Мінських угод. Зокрема, лідер Франції заявив про несумісність діалогу з ескалацією ситуації на українському кордоні. У Кремлі повідомили, що розмова відбулася за ініціативи французької сторони. Путін, зокрема, висловив обурення з приводу "провокаційних спекуляцій" про нібито заплановане російське вторгнення в Україну, "під акомпанемент яких відбувається масштабне накачування цієї країни сучасними озброєннями та створюються передумови для можливих агресивних дій українських силовиків на Донбасі".

Крім того, він заявив про відсутність "змістовної реакції США та НАТО на відомі російські ініціативи" (так звані гарантії безпеки, зокрема про нерозширення НАТО – ред.). У Кремлі також назвали безрезультатними зустрічі радників у "нормандському форматі", які відбулися у Берліні, та закидають західним країнам небажання підштовхнути Україну до виконання Мінських домовленостей.

Також 12 лютого відбулися перемовини між лідерами США та Росії, передає Reuters. Головною темою розмови стала ситуація щодо України. Про подробиці перемовин поки не повідомляється.

Раніше 12 лютого телефонну розмову провели держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони також обговорили ситуацію на кордонах України й так звані гарантії безпеки.

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