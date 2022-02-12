Макрон і Байден зателефонували Путіну через ескалацію ситуації навколо України

Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели телефонні перемови з російським лідером Володимиром Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо України.
Як повідомляє AFP із посиланням на Єлисейський палац, розмова Макрона і Путіна тривала 1 годину 40 хвилин.
За даними Reuters, Путін і Макрон продовжили обговорення умов стабільності та безпеки в Європі та торкнулися шляхів просування виконання Мінських угод. Зокрема, лідер Франції заявив про несумісність діалогу з ескалацією ситуації на українському кордоні. У Кремлі повідомили, що розмова відбулася за ініціативи французької сторони. Путін, зокрема, висловив обурення з приводу "провокаційних спекуляцій" про нібито заплановане російське вторгнення в Україну, "під акомпанемент яких відбувається масштабне накачування цієї країни сучасними озброєннями та створюються передумови для можливих агресивних дій українських силовиків на Донбасі".
Крім того, він заявив про відсутність "змістовної реакції США та НАТО на відомі російські ініціативи" (так звані гарантії безпеки, зокрема про нерозширення НАТО – ред.). У Кремлі також назвали безрезультатними зустрічі радників у "нормандському форматі", які відбулися у Берліні, та закидають західним країнам небажання підштовхнути Україну до виконання Мінських домовленостей.
Також 12 лютого відбулися перемовини між лідерами США та Росії, передає Reuters. Головною темою розмови стала ситуація щодо України. Про подробиці перемовин поки не повідомляється.
Раніше 12 лютого телефонну розмову провели держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони також обговорили ситуацію на кордонах України й так звані гарантії безпеки.
Що відомо
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
- Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.
- 10 лютого Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель передав від імені ЄС відповіді на так звані гарантії безпеки Росії, які передбачають нерозширення НАТО і скасування визнання євроатлантичної перспективи України.
- 26 січня американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Іспанська газета El País опублікувала текст відповідей — у них не йдеться про неможливість вступу України до НАТО, на чому наполягала РФ, а також не ідеться про нерозширення Альянсу.
- На тлі нарощування військ біля українських кордонів 17 грудня 2021 року МЗСи Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- У січні відбулася низка перемовин за участі Росії, США, НАТО, ЄС та ОБСЄ, на яких ішлося про гарантії безпеки Росії. Москва тоді констатувала, що відносини з НАТО "перебувають на критично низькому рівні", а в ОБСЄ сказали, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.
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