США запропонували РФ "ідеї", які вигідні усім. Про що говорили Байден з Путіним

Розмова президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, яка відбулася 12 лютого, тривала більш як годину. Американський лідер запропонував РФ ідеї, які вигідні усім сторонам.

Деталі розмови двох лідерів оприлюднило посольство США в Україні.

"Фундаментальних змін у динаміці, яка розгортається протягом кількох тижнів не відбулося, але ми вважаємо, що поклали на стіл ідеї, реалізація яких відповідала б нашим інтересам та інтересам наших союзників щодо зміцнення європейської безпеки, а також які б вирішили деякі із заявлених Росією проблем", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Байден чітко заявив, що США віддані відстоюванню суверенітету, територіальної цілісності України та права держав обирати свої власні заходи безпеки. Разом з тим в американському диппредставництві зазначили, що досі залишається незрозумілим, чи готова Росія до дипломатичного шляху врегулювання ситуації довкола України, а не шляхом сили.

"Ми продовжуємо підтримувати перспективу деескалації за допомогою дипломатії. Але ми також добре розуміємо перспективи цього (силового шляху), враховуючи очевидні кроки, які Росія робить прямо на наших очах. Ставки занадто високі", — йдеться у повідомленні.

З огляду на це США активізували зусилля щодо стримування Росії та покладення на неї витрат у разі, якщо вона все одно вирішить розпочати військові дії в Україні. Зазначається, що упродовж останніх тижнів Сполучені Штати продовжували надавати військову допомогу Україні, а також вели перемовини з союзниками, аби переконатися, що вони готові негайно запровадити жорсткі фінансові санкції проти РФ.

"Якщо Росія вторгнеться (в Україну), цей список також включатиме серйозні економічні витрати та непоправну репутаційну шкоду, викликаних загибеллю невинних людей та кривавим воєнним вибором", — зазначили у посольстві США.

Крім того, за оцінками американської сторони, зусилля Росії щодо покращення свого стратегічного положення вже зазнають невдачі, і ця тенденція лише посилиться у разі нападу на Україну.

"Трансатлантичні відносини стають дедалі тіснішими, ніж коли-небудь, а НАТО сильнішим та цілеспрямованішим. Росія вже стає все більш ізольованою від усього світу та все більш залежною від Китаю", — йдеться у заяві.

Байден і Путін домовилися, що команди обох країн продовжать діалог у наступні дні.

Напередодні, 12 лютого, Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним та попередив його про "рішучу відповідь і швидкі та серйозні витрати" у разі нападу на Україну. Також Путіну зателефонував президент Франції Еммануель Макрон, який заявив про несумісність діалогу з ескалацією ситуації на українському кордоні. 13 лютого Байден матиме телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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