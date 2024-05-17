Харків атакували "шахеди" і ракети, є влучання у двох районах; частина Севастополя у Криму залишилася без світла через атаку дронів; у Новоросійську у РФ лунали вибухи над морським портом, а на Кубані дрони атакували Туапсинський НПЗ — Суспільне підготувало головні новини ранку 17 травня.

1. Харків атакували "шахеди" і ракети, є влучання у двох районах

У Харкові в ніч на 17 травня прозвучало щонайменше шість вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. Місто атакували російські "шахеди" і ракети.

Відомо про влучання в Холодногірському та Основ'янському районах. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА.

На місці влучань виникли пожежі. Інформація про наслідки обстрілу Харкова сьогодні встановлюється.

2. Частина Севастополя у Криму залишилася без світла

На підстанцію "Севастополь" у тимчасово окупованому Криму упали уламки збитих безпілотників. Через це у місті сталося часткове відключення енергопостачання.

Про це повідомив у Telegram окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв.

"Після відображення атаки фахівці розпочнуть відновлення енергопостачання", — написав Развожаєв.

Приблизних термінів відновлення подачі електрики він не навів.

Також окупаційний губернатор заявив, що у ніч на 17 травня над територією Севастополя була атака безпілотників, для збиття яких росіяни використовували стрілецьку зброю. Спочатку окупаційний губернатор заявляв, що шкоди громадянській інфраструктурі немає.

Контекст: Напередодні, у ніч на 16 травня на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму здетонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, повідомив партизанський рух "АТЕШ".

3. У Новоросійську у РФ лунали вибухи над морським портом

Жителі Новоросійська у Краснодарському краї Росії повідомили про щонайменше 35 вибухів, які пролунали над містом, а також звуки стрілянини.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

За свідченнями очевидців, у місті чути сирени швидких та пожежних машин. У районі морського порту видно дим, сам порт знеструмлений.

Зазначається, що у місті гриміли потужні вибухи та звуки, схожі на автоматні черги. Вибухи почали лунати близько 3.00 години ночі в районі місцевого порту. Також у кількох районах було чути характерні звуки влучання безпілотників.

Чому це важливо: Після низки атак по кораблях Чорноморського флоту росіяни сховали у Новоросійську майже всі великі кораблі, зокрема — і з носіями ракет "Калібр". Про це повідомив OSINT-дослідник MT Anderson, який оприлюднив відповідні супутникові знімки.

4. На Кубані дрони атакували Туапсинський НПЗ

На території нафтопереробного заводу у Туапсинському районі Краснодарського краю Росії сталося займання через падіння безпілотників.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

"Вчинено спробу атаки з використанням 2 БПЛА на цивільну інфраструктуру в Туапсе. Внаслідок падіння апарату сталося загоряння на території НПЗ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціальні служби розпочали гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Чому це важливо: 25 січня потужна пожежа на нафтобазі у російському місті Туапсе в Краснодарському краї стала результатом спецоперації Служби безпеки України.

Внаслідок пожежі на об'єкті пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме — вакуумна та атмосферна колони.