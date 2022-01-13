Загроза війни у Європі найбільша за 30 років — голова ОБСЄ

Ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років, заявив 13 січня голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау перед початком третього раунду переговорів світової спільноти з Росією щодо ситуації на кордоні з УкраїноюЗ початку листопада 2021-го низка ЗМІ, а згодом і офіційні органи повідомляли про скупчення російських військ на кордоні з Україною.
"Схоже, ризик виникнення війни в регіоні ОБСЄ зараз вищий, ніж будь-коли протягом останніх 30 років", – заявив Рау на відкритті засідання Постійної ради ОБСЄ.
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"Протягом кількох тижнів ми стикаємося з можливістю великої військової ескалації у Східній Європі. До нас нещодавно дійшли вимоги щодо гарантій у сфері безпеки, які належать до юрисдикції ОБСЄ", – заявив Рау.
"Нам потрібно сконцентруватися на мирному вирішенні конфлікту України та Росії відповідно до мінських домовленостей та поважаючи суверенітет, територіальну цілісність та єдність України", – підсумував він.
Що відомо
- 13 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів з НАТО було "зафіксовано розбіжності", однак для продовження діалогу Москва хоче отримали конкретні відповіді щодо принципових питань, до яких входить і можливість вступу України в Альянс.
- 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
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