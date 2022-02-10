Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель передав від імені ЄС відповіді на так звані гарантії безпеки Росії, які передбачають нерозширення НАТО і скасування визнання євроатлантичної перспективи України.

Про це повідомили сам Жозеп Боррель і постійне представництво Росії при ЄС.

"Напруження і незгоду потрібно вирішувати шляхом діалогу і дипломатії. Закликаємо Росію до деескалації та скасування нарощування воєнних сил в Україні й Білорусі та довкола України", — заявив топдипломат ЄС.

Жодна зі сторін не розкрила змісту відповіді ЄС на російські "пропозиції". Речник Європейської комісії Петер Стано раніше повідомив, що країни-члени Євросоюзу домовилися дати спільну відповідь Росії.

Раніше після перемовин із британською візаві Ліз Трасс міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що колективна відповідь ЄС на російські "гарантії безпеки" може призвести до зриву переговорів — їх надсилали кожній країні-члену окремо.

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Що відомо

На тлі нарощування військ біля українських кордонів 17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

У січні відбулася низка перемовин за участі Росії, США, НАТО, ЄС та ОБСЄ, на яких ішлося про гарантії безпеки Росії. Москва тоді констатувала, що відносини з НАТО "перебувають на критично низькому рівні", а в ОБСЄ сказали, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

26 січня американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Іспанська газета El País опублікувала текст відповідей — у них не йдеться про неможливість вступу України до НАТО, на чому наполягала РФ, а також не ідеться про нерозширення Альянсу.

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