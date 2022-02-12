Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час телефонної розмови обговорили, зокрема, ситуацію навколо України і так звані гарантії безпеки, які передбачають нерозширення НАТО і скасування визнання євроатлантичної перспективи України.

Як повідомив Блінкен у Twitter, він закликав російську сторону до дипломатичного врегулювання військового нарощування Росії навколо України.

"Я повторив, що подальша російська агресія буде зустрінута рішучою, масованою і єдиною трансатлантичною відповіддю", — написав він.

Своєю чергою глава російського МЗС Лавров звинуватив США та їх союзників у розгортанні "пропагандистської кампанії про російську агресію проти України. На його думку, ця кампанія "переслідує провокаційні цілі та заохочуючи владу в Києві до саботажу Мінських угод та згубних спроб силового вирішення "проблеми Донбасу".

Лавров також заявив, що реакція Вашингтона і Брюсселя щодо "гарантій безпеки" "ігнорує ключові для нас положення", зокрема щодо нерозширення НАТО на схід та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів.

"Було акцентовано, що ці питання займуть центральне місце у нашій оцінці отриманих від США та НАТО документів, яка буде доведена до відома колег", — йдеться у заяві російського МЗС.

Що відомо

10 лютого Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель передав від імені ЄС відповіді на так звані гарантії безпеки Росії, які передбачають нерозширення НАТО і скасування визнання євроатлантичної перспективи України.

26 січня американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Іспанська газета El País опублікувала текст відповідей — у них не йдеться про неможливість вступу України до НАТО, на чому наполягала РФ, а також не ідеться про нерозширення Альянсу.

На тлі нарощування військ біля українських кордонів 17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

У січні відбулася низка перемовин за участі Росії, США, НАТО, ЄС та ОБСЄ, на яких ішлося про гарантії безпеки Росії. Москва тоді констатувала, що відносини з НАТО "перебувають на критично низькому рівні", а в ОБСЄ сказали, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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