12 лютого у Києві низка країн почали скорочувати дипломатичні місії в Україні та закликали своїх громадян негайно залишити територію України. Зокрема, про частковий від'їзд співробітників посольств офіційно повідомили США, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина та низка інших країн. Кореспонденти Суспільного перевірили, як евакуюються дипломати.

Станом на 12:00 під посольством Ізраїлю на бульварі Лесі Українки в Києві — тихо і спокійно. Під будівлею чергують двоє нацгвардійців з якими намагався поспілкуватися перехожий із прапором.

Фото: Дар'я Кінша, Суспільне Посольство Ізраїлю у Києві, 12 лютого 2022 року

Аж раптом нам вдається побачити бус, який виїжджає з-під шлагбаума з території посольства. Утім охоронець нас запевнив, що це машина не пов'язана з посольством та не вивозить речі дипломатів.

Мешканець сусіднього із посольством будинку сказав, що поки масового виїзду чи вивозу речей з посольства не бачив.

"Я йшов на роботу, і о 9 ранку нічого не бачив", — заявив чоловік.

Біля посольства Фінляндії на вулиці Стрілецькій теж не помітно ніякого ажіотажу.

Фото: Дар'я Кінша, Суспільне Посольство Фінляндії, 12 лютого 2022 року

Фото: Дар'я Кінша, Суспільне Посольство Фінляндії, 12 лютого 2022 року

Охоронець запевнив нас, що поки ніхто не від'їжджає, все спокійно.

Утім, у посольстві Великої Британії на вулиці Десятинній вдалося помітити, як співробітники пакують речі до мікроавтобуса та виїжджають з території дипустанови.

Фото: Дар'я Кінша, Суспільне Посольство Великої Британії, 12 лютого 2022 року

Але, коли охоронець побачив журналістів з камерами, ворота закрили. Прапори перед центральним входом до посольства — зняті.

Фото: Дар'я Кінша, Суспільне Посольство Великої Британії, 12 лютого 2022 року

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