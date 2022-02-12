12 лютого у Києві низка країн почали скорочувати дипломатичні місії в Україні та закликали своїх громадян негайно залишити територію України. Зокрема, про частковий від'їзд співробітників посольств офіційно повідомили США, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина та низка інших країн. Кореспонденти Суспільного перевірили, як евакуюються дипломати.
Станом на 12:00 під посольством Ізраїлю на бульварі Лесі Українки в Києві — тихо і спокійно. Під будівлею чергують двоє нацгвардійців з якими намагався поспілкуватися перехожий із прапором.
Аж раптом нам вдається побачити бус, який виїжджає з-під шлагбаума з території посольства. Утім охоронець нас запевнив, що це машина не пов'язана з посольством та не вивозить речі дипломатів.
Мешканець сусіднього із посольством будинку сказав, що поки масового виїзду чи вивозу речей з посольства не бачив.
"Я йшов на роботу, і о 9 ранку нічого не бачив", — заявив чоловік.
Біля посольства Фінляндії на вулиці Стрілецькій теж не помітно ніякого ажіотажу.
Охоронець запевнив нас, що поки ніхто не від'їжджає, все спокійно.
Утім, у посольстві Великої Британії на вулиці Десятинній вдалося помітити, як співробітники пакують речі до мікроавтобуса та виїжджають з території дипустанови.
Але, коли охоронець побачив журналістів з камерами, ворота закрили. Прапори перед центральним входом до посольства — зняті.
Що відомо
- 10 лютого у Берліні відбулася зустріч радників лідерів Нормандської четвірки. Перемовини тривали майже дев'ять годин, за результатами голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що радники домовилися розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи та продовжити діалог. Натомість представник РФ Дмитро Козак сказав, що сторонам не вдалося "подолати різну інтерпретацію Мінських домовленостей", а Україна залишалася "непохитною".
- 11 лютого Американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Також у заяві йшлося, що ті громадяни США, хто перебуває в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом.
- Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.
- Уряд Нідерландів закликав підданих королівства виїхати з України та відкриває центр надання екстреної допомоги у Львові.
- Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- 12 лютого у Міністерстві закордонних справ України закликали громадян не сіяти паніку на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії та запевнили, що наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях.
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