Уряд Нідерландів закликав підданих королівства виїхати з України та відкриває центр надання екстреної допомоги у Львові.

Про це заявив посол країни в Україні Єннес де Мол в інтерв'ю BNR News.

За його словами, відповідні інструкції надійшли з Гааги, однак йдеться не про евакуацію, а про добровільний виїзд.

"Центр екстреної допомоги під голландським прапором створюється на західній Україні у Львові, найбільшому місті західної України, неподалік від польського кордону. Туди голландці можуть звернутися за екстреними документами чи інформацією", — повідомив дипломат.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну

Навіщо НАТО посилюється і як це стосується України: коментар військового експерта

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу