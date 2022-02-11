Уряд Нідерландів закликав підданих королівства виїхати з України та відкриває центр надання екстреної допомоги у Львові.
Про це заявив посол країни в Україні Єннес де Мол в інтерв'ю BNR News.
За його словами, відповідні інструкції надійшли з Гааги, однак йдеться не про евакуацію, а про добровільний виїзд.
"Центр екстреної допомоги під голландським прапором створюється на західній Україні у Львові, найбільшому місті західної України, неподалік від польського кордону. Туди голландці можуть звернутися за екстреними документами чи інформацією", — повідомив дипломат.
Що відомо
- Американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Ті, хто в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом.
- Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.
- 24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин. Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.
- Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- Під час пресконференції 10 лютого міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.
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