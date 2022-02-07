Макрон після перемовин з Путіним: Ми знайшли точки дотику за трьома напрямками

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на перемовинах з Володимиром Путіним сторони дійшли згоди за трьома пунктами, зокрема щодо продовження зусиль у рамках нормандського формату для того, щоб виконати Мінські угоди для деескалації на Донбасі.

"Ми провели розмову яка дозволила виробити ряд пропозицій та знайти точки дотику між позиціями Росії й Франції. Щодо НАТО і США, ми будемо продовжувати переговори для того, щоб побудувати ці нові гарантії миру і безпеки", — розповів Макрон.

Він також додав, що мова йшла про продовження зусиль в рамках нормандського формату для того, щоб виконати Мінські угоди.

"На останній зустрічі радників нормандського формату змогли досягти серйозних домовленостей щодо режиму припинення вогню. Ми повинні продовжувати просуватися по кроках для виконання цих угод чітко і повністю", — наголосив Макрон.

За його словами, після останніх перемовин радників нормандського формату, сторони змогли "просунутися за деякими технічними моментами".

"Зокрема, ми вітаємо зусилля президента Зеленського, конкретні обов'язки, які він взяв на себе в рамках нормандського формату. Мова йде про відкликання закону, який не відповідає Мінським угодам і президент Путін це згадав. Цей закон був відкликаний з ініціативи президента Зеленського і також було отримано роз'яснення з приводу того, що є також в Росії законопроєкти, які пропонуються. Але він заспокоїв нас, що цього не буде якщо це не відповідає Мінським угодам", — зазначив Макрон.

Нагадаємо, 24 січня Кабінет міністрів відкликав з парламенту законопроєкт про перехідний період на Донбасі. Віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що в документ необхідно внести рекомендації Венеціанської комісії, чого не можна буде зробити між читаннями.

Законопроєкт про перехідний період

Законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду" був розроблений на виконання указу президента від 2 червня 2021 року, яким вводилось у дію відповідне рішення РНБО.

Це документ, який за словами розробників повинен вирішувати основні проблеми, які постали сьогодні перед жителями ОРДЛО. Він — рамковий, тобто визначає основні поняття та напрямки подальшої роботи на деокупованих територіях.

Автори, зокрема, пропонують на законодавчому рівні закріпити за Росією статус держави-окупанта та держави-агресора. Визначають, як працюватиме місцева влада після звільнення окупованих територій. Пропонують не визнавати документів, які видавали жителям самопроголошених республік, проте визнавати певну інформацію з них, як от, приміром, дані зі свідоцтва народження дитини.

Що відомо

На перемовинах 7 лютого президент Франції Емануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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