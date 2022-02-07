Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

Про це Макрон заявив в інтерв’ю французькому виданню Journal du Dimanche.

На його думку, метою Росії в нинішній ситуації є "не Україна, а з’ясування правил" із НАТО і ЄС. Тому, стверджує французький лідер, необхідно "рухатися в бік нового порядку, якого так потребує наша Європа і який ґрунтується на базовому принципі суверенної рівності держав".

Макрон вважає, що його зустрічі з Путіним 7 лютого буде достатньо, щоб розрядити напругу через нарощування російських військ біля кордонів з Україною.

"Інтенсивність діалогу, який ми мали з Росією, і цей візит до Москви спрямовані на те, щоб запобігти цьому (ескалації конфлікту — ред.). Потім ми обговоримо умови деескалації. Маємо бути реалістами: ми не отримаємо односторонніх гарантій, але важливо запобігти подальшому погіршенню ситуації", — вважає він.

Водночас президент Франції підкреслив, що будь-яке рішення щодо вирішення суперечностей із Росією не повинне здійснюватися за рахунок інших держав. Він також нагадав, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми (з Путіним — ред.) спільно зобов’язані знайти історичне рішення (проблемі європейської безпеки — ред.)… Я вважаю, що Путін до цього готовий", — сказав Макрон в інтерв’ю.

Нагадаємо, що 8 лютого (наступного дня після візиту до Москви) Еммануель Макрон відвідає Україну. Зазначимо, що для французького президента це буде перша зустріч із Путіним із травня 2018 року.

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