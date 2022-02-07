Німеччина узгодила санкції щодо Росії з країнами-партнерами на випадок збройної агресії проти України та готова з іншими країнами заплатити "високу економічну ціну".

Про це після зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою заявила очільниця німецького зовнішньополітичного відомства Анналена Бербок.

Вона зазначила, що Німеччина разом зі США і НАТО дала письмові відповіді "з яких чітко розуміється, що м'яч на стороні Москви".

"Будуть наслідки, якщо справа дійде до подальшої агресії щодо України. Це спільна лінія з нашими партнерами і друзями, і вона дає чітко зрозуміти наскільки ми згуртовані. Ми все зробимо для того, щоби не сталася подальша ескалація. Ми запланували низку жорстких заходів стосовно РФ. Ці санкції є узгодженими з країнами-партнерами. Ми готові понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України", — наголосила Бербок.

Вона також зазначила, що Київ може розраховувати на підтримку Берліна не тільки у питаннях безпеки, а й щодо стримування коронавірусу та енергетичного партнерства.

"Мова йде про підтримку у реалізації реформ, професійної освіти, допомоги ВПО які постраждали під час бойових дій. Солідарність Німеччини виражається у всіх цих заходах, вона направлена на людей, на збереження миру в Європі", — відзначила міністерка.

Що відомо

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вже вдруге приїхала до Києва, її робочий візит триватиме 7-8 лютого.

В Офісі президента повідомили, що 14 лютого в Україну приїде федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. У межах візиту він проведе перемовини із президентом Володимиром Зеленським.

8 лютого Україну відвідає президент Франції Емманюель Макрон. За день до цього очікується його візит до Москви.

Протягом першого тижня лютого Україну одночасно відвідали з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.

3 лютого у Київ прилетів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Під час його візиту Україна та Туреччина уклали низку двосторонніх домовленостей.

За даними німецької газети Süddeutsche Zeitung, Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

Читайте також

Візити європейських політиків: експертка пояснила, чи захистить дипломатія Україну від РФ

Візит Ердогана до Києва. Що зміниться в українсько-турецьких відносинах

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу