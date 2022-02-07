Німеччина узгодила санкції щодо Росії з країнами-партнерами на випадок збройної агресії проти України та готова з іншими країнами заплатити "високу економічну ціну".
Про це після зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою заявила очільниця німецького зовнішньополітичного відомства Анналена Бербок.
Вона зазначила, що Німеччина разом зі США і НАТО дала письмові відповіді "з яких чітко розуміється, що м'яч на стороні Москви".
"Будуть наслідки, якщо справа дійде до подальшої агресії щодо України. Це спільна лінія з нашими партнерами і друзями, і вона дає чітко зрозуміти наскільки ми згуртовані. Ми все зробимо для того, щоби не сталася подальша ескалація. Ми запланували низку жорстких заходів стосовно РФ. Ці санкції є узгодженими з країнами-партнерами. Ми готові понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України", — наголосила Бербок.
Вона також зазначила, що Київ може розраховувати на підтримку Берліна не тільки у питаннях безпеки, а й щодо стримування коронавірусу та енергетичного партнерства.
"Мова йде про підтримку у реалізації реформ, професійної освіти, допомоги ВПО які постраждали під час бойових дій. Солідарність Німеччини виражається у всіх цих заходах, вона направлена на людей, на збереження миру в Європі", — відзначила міністерка.
Що відомо
- Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вже вдруге приїхала до Києва, її робочий візит триватиме 7-8 лютого.
- В Офісі президента повідомили, що 14 лютого в Україну приїде федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. У межах візиту він проведе перемовини із президентом Володимиром Зеленським.
- 8 лютого Україну відвідає президент Франції Емманюель Макрон. За день до цього очікується його візит до Москви.
- Протягом першого тижня лютого Україну одночасно відвідали з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.
- 3 лютого у Київ прилетів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Під час його візиту Україна та Туреччина уклали низку двосторонніх домовленостей.
- За даними німецької газети Süddeutsche Zeitung, Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.
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