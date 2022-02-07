Україна та США залишаються відданими Мінським угодам. Протягом років Україна сумлінно виконувала свої зобов’язання за Мінськими угодами. Проте Росія не виконує своєї частини зобов'язань.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з Високим представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем.

Ентоні Блінкен заявив, що Україна залишається відданою Мінським угодам як головному способу розв’язання конфлікту на Донбасі.

"Якщо ви подивитеся на вимоги, встановлені Мінськими угодами, трьома угодами протягом кількох місяців, справедливою буде оцінка, що Україна намагалася просунутися з виконання більшості, якщо не усіх з них. Тоді як Росія не виконала практично жодних своїх обов’язків за Мінськом", — заявив Блінкен.

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Він також заявив, що Україна продовжує шукати способи імплементації угод. Зокрема, головною розбіжністю є черговість виконання окремих пунктів договорів.

"Україна продовжує висувати справедливі ідеї щодо того як просуватися (у виконання домовленостей — ред.ред.) Мінськ не уточнює деякі питання черговості щодо тих кроків, які мають виконати сторони. Україні підходить до цього питання справедливо. Дотепер ми не бачили, аби Росія робила те саме", — каже Блінкен.

Він також заявив, що за умов знайдення оптимальної черговості імплементації угод Україна може бути готова до питання автономії Донбасу.

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