Путін та Макрон завершили перемовини: "гарантії безпеки" були проігноровані

Президент Франції Емануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані.

Про це заявив Володимир Путін після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном у Москві.

Путін заявив, що під час зустрічі з Макроном сторони черговий раз обговорили вимоги Росії щодо "гарантії безпеки". Президент РФ вважає, що досі ця вимога Росії ігнорувалася Заходом.

"Ці пропозиції, нагадаю, містять три ключові пункти, що стосуються неприпустимості подальшого розширення НАТО, відмови від розміщення НАТО ударних систем озброєння на російських кордонах та повернення військового потенціалу та інфраструктур військового блоку до стану 1997 року в Європі. Самі ці наші центральні стурбованості виявилися проігноровані в отриманих 26 січня від США та НАТО відповідях", — заявив Путін.

Емануель Макрон відвідує Москву з метою зниження політичної та військової напруги у зв'язку зі скупченням російських військ вздовж Українських кордонів. Очікується, що 8 лютого президент Франції відвідає Україну.

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