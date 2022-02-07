Днями у Конгресі США можуть досягти згоди щодо потужного пакета санкцій проти Росії. Після тривалих обговорень демократи та республіканці дійшли згоди щодо вигляду та переліку санкцій. Якими вони будуть, чому пакет називають"матір усіх санкцій" та що нового внесе новий посол США в Україні у двосторонні відносини, в ефірі Українського радіо розповів Артур Колдомасов, експерт з питань внутрішньої та зовнішньої політики США Аналітичного центру ADASTRA.

Держсекретар США Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та інші посадовці провели для сенаторів та конгресменів закритий брифінг, який має прискорити впровадження санкцій. У чому досі полягають розбіжності щодо санкційного пакета?

Щоби аналізувати деталі: дату введення санкцій, вміст санкційного пакета та інші, варто розуміти різницю підходів до цього питання у демократів та республіканців. Зокрема слід враховувати, що республіканці толерують введення найжорсткіших заходів проти Росії, тоді як демократи дивляться у сторону нормалізації відносин та досягнення певного примирення.

Варто також відзначити, що проблемою американського ставлення до українського питання є те, що саме наміри як демократів, так і республіканців не є вмотивовані передусім допомогою Україні. Вони використовують цю ситуацію, зважаючи на те, що інформаційний шум довкола неї у США є доволі потужним. Питання російської агресії проти України та можливої експансії є топтемою американських новин впродовж кількох останніх місяців. Відповідно американські політики вміло використовують цей момент.

Тому допомога Україні зі сторони США не має того формату, який би нам хотілося та не надається настільки швидко, як ми її очікуємо.

І якщо говорити про цей пакет санкцій — "матір усіх санкцій", попри те, що вони є доволі жорсткими, все ж вони не спрямовані проти головних виконавців цього злочину.

Яким є перелік санкцій у пакеті, названому "матір’ю усіх санкцій"?

"Насамперед триває обговорення низки економічних заходів, щоби вивести російську економіку з глобальних обертів. Це стосується можливості введення санкцій щодо зовнішнього боргу Російської федерації. Економісти передбачають, що в такий спосіб економіка Росії може втратити орієнтовно 10%.

Також може бути заблокована низка військових операцій, продажі зброї тощо.

Щодо відключення Росії від системи SWIFT, то щодо цього питання одностайної позиції ще немає, оскільки думки щодо цієї санкції розділилися. Одні вважають, що це не буде ефективним рішенням, а інші, що це матиме більші наслідки для російського суспільства, ніж для влади.

У цьому санкційному пакеті насторожує те, що енергетичний та інформаційний сектори наразі не обговорюються. А інформаційний сектор уже давно пора вивести в санкційне поле.

Наскільки рішення європейців щодо санкцій (Великобританії, Нідерланди, Єврокомісії, що працює над потужним пакетом санкцій) можуть прискорити досягнення консенсусу поміж американців та запровадження пакету?

Можливо, у якийсь спосіб ці заяви й вплинуть на американський Конгрес. Проте, Конгрес США живе у своєму політичному вакуумі й зважає більше на тренди американської внутрішньої політики, аніж на те, що відбувається у світі. Тому необхідною є потужна внутрішня робота органу.

І знову ж таки постає питання: чи справді ці санкції є спрямованими проти конкретних осіб, які беруть участь у злочинах проти України.

Я вважаю, що санкції мають бути спрямованими проти конкретних осіб та конкретних організацій, які беруть участь у російській агресії проти України. Також інформаційний сектор має бути переведено в санкційну площину. Тому що інформаційні джерела, які ведуть масштабну дезінформаційну кампанію у Європі та США, насправді є дуже великою силою у руках Кремля.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що послом США в Україні може стати Бріджит Брінк. Що зміниться з її призначенням?

Поки що дипломатичне представництво США в Україні фактично не має свого голови. Є фігура, яка замінює цю особу в багатьох активностях та діяльності, але весь апарат не має керівника. Після призначення посла в представництва США в Україні з’явиться керівник і може покращитися співпраця у багатьох напрямках. Вона може стати більш концептуальною та чіткою і може мати більше ефективності та наочних результатів для українців.

Що відомо

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