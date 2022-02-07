Якщо Росія нападе, Захід діятиме спільно — канцлер Німеччини

Захід діятиме швидко, рішучо та об’єднано, якщо Росія здійснить напад на Україну. Німеччина співпрацює з союзниками та підготовки санкцій проти Росії у відповідь на можливий напад на Україну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого під час свого візиту до Вашингтону перед зустріччю з президентом США Джо Байденом, повідомляє Reuters.

Протягом останніх тижнів Олаф Шольц отримав багато критики як всередині Німеччини, так і на міжнародній арені, за слабку реакцію на загрозу російського вторгнення в Україну. Перед зустріччю з Джо Байденом, Шольц заявив, що Росія заплатить високу ціну, якщо наважиться напасти та повідомив, що Німеччина готова надіслати ще 350 військових у Литву.

"Суть в тому, аби діяти швидко, оперативно та рішучо. Буде дуже висока ціна, якщо Україна стане об’єктом військового нападу", — заявив Шольц.

Шольц також заявив, що Німеччина тісно співпрацює із союзниками для підготовки санкційних планів.

Reuters повідомляє, що зустріч Шольца та Байдена є дуже важливою на фоні майбутніх президентських виборів у Франції та внутрішньої політичної кризи у Великій Британії.

Очікується також, що під час зустрічі Байдена та Шольца сторони поговорять про російський газопровід "Північний потік-2".

Що відомо

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

Згідно з результатами опитування Infratest dimap, понад 70% німців проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю навіть для оборонних цілей. Водночас німецьке суспільство розділилося порівну у питанні запровадження проти Росії нових економічних санкцій.

Фрідріх Мерц, новообраний глава Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії Німеччини, заявив, що Берлін повинен дозволити постачання оборонної зброї Україні.

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