США закликали американців, які перебувають в Україні, подумати про від'їзд

Посольство США в України закликало своїх громадян, які перебувають у країні, подумати про від'їзд додому через можливу агресію з боку РФ.
Відповідна заява оприлюднена на сайті посольства 26 січня.
"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій Росії, і може погіршитися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість від'їзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби", — йдеться у її тексті.
При цьому охочим залишити Україну американцям рекомендують звертатися до дипмісії у разі виникнення складнощів із бронюванням рейсу або потреби в наданні допомоги для повернення до США.
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Також усім громадянам США, які перебувають в Україні, пропонують заповнити онлайн-форму, щоб посольство могло підтримувати з ними зв'язок.
"Це особливо важливо, якщо ви плануєте залишитись в Україні", — зазначили в посольстві.
Раніше США, Австралія, Німеччина і Канада оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
Що відомо
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої.
- На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- У Сенаті США підготували чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін готовий застосувати силу проти України до середини лютого попри тиск з боку країн Заходу.
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