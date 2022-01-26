США закликали американців, які перебувають в Україні, подумати про від'їзд

Посольство США в України закликало своїх громадян, які перебувають у країні, подумати про від'їзд додому через можливу агресію з боку РФ.

Відповідна заява оприлюднена на сайті посольства 26 січня.

"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій Росії, і може погіршитися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість від'їзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби", — йдеться у її тексті.

При цьому охочим залишити Україну американцям рекомендують звертатися до дипмісії у разі виникнення складнощів із бронюванням рейсу або потреби в наданні допомоги для повернення до США.

Також усім громадянам США, які перебувають в Україні, пропонують заповнити онлайн-форму, щоб посольство могло підтримувати з ними зв'язок.

"Це особливо важливо, якщо ви плануєте залишитись в Україні", — зазначили в посольстві.

Раніше США, Австралія, Німеччина і Канада оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.

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