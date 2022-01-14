Сенатор від Демократичної партії США Марко Рубіо 14 січня представив законопроєкт "Про стримування ворожих дій авторитарних держав". Він передбачає санкції проти Росії, її керівництва та фінансової системи в разі вторгнення в Україну.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Рубіо.
Зааконопроєкт передбачає, що директор Національної розвідки США буде кожні 20 днів доповідати Конгресу про те, чи порушила Росія "або її найманці" територіальну цілісність України. Протягом 10 днів після такої доповіді президент США буде зобов’язаний:
- заморозити власність і скасувати візи Володимиру Путіну, а також прем’єр-міністру, міністру оборони РФ та "іншим російським олігархам", перелік яких визначений в іншому законі США від 2017 року;
- заборонити фінансову співпрацю з російськими компаніями у сфері енергетики, фінансів, видобування корисних копалин і космічних польотів;
- накласти санкції на міжбанківську систему SWIFTМіжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Її послугами користуються понад 11 тисяч фінансових установ у понад 200 країнах і територіях світу., якщо та сама не припинить обслуговувати російські банки і установи, що потрапили під санкції.
Крім того, законопроєкт Рубіо передбачає негайне поновлення санкції проти російського газогону "Північний потік-2" і розробки державним секретарем США стратегії із заохочення інших країн до запровадження аналогічних обмежень.
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Як зазначає сенатор, відмінність його ініціативи — в тому, що "точкою відліку" для запровадження санкцій стане не рішення президента США, а визначення розвідувальними службами і Конгресом початку вторгнення Росії в Україну.
"Схоже, президент Байден не розуміє, що США повинні виявляти силу й рішучість, а не слабкість. Закликаю своїх колег у Сенаті спільно зі мною ухвалити цей законопроєкт, поки ще не надто пізно", — йдеться в коментарі демократа.
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Це вже другий законопроєкт у Сенаті щодо нових санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну.
12 січня свій документ представила група сенаторів на чолі з демократом Робертом Менендесом: він також передбачає обмеження проти особисто російського президента Володимира Путіна та газогону "Північний потік-2". Цей законопроєкт підтримує Білий дім.
Паралельно група сенаторів від Республіканської партії на чолі з Тедом Крузом внесла свій законопроєкт про запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" протягом 15 днів з моменту його ухвалення. Але 13 січня його не змогли ухвалити, бо забракло голосів.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- У ці дні відбувається низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.
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