Сенатор від Демократичної партії США Марко Рубіо 14 січня представив законопроєкт "Про стримування ворожих дій авторитарних держав". Він передбачає санкції проти Росії, її керівництва та фінансової системи в разі вторгнення в Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Рубіо.

Зааконопроєкт передбачає, що директор Національної розвідки США буде кожні 20 днів доповідати Конгресу про те, чи порушила Росія "або її найманці" територіальну цілісність України. Протягом 10 днів після такої доповіді президент США буде зобов’язаний:

заморозити власність і скасувати візи Володимиру Путіну, а також прем’єр-міністру, міністру оборони РФ та "іншим російським олігархам", перелік яких визначений в іншому законі США від 2017 року;

заборонити фінансову співпрацю з російськими компаніями у сфері енергетики, фінансів, видобування корисних копалин і космічних польотів;

накласти санкції на міжбанківську систему SWIFT , якщо та сама не припинить обслуговувати російські банки і установи, що потрапили під санкції.

Крім того, законопроєкт Рубіо передбачає негайне поновлення санкції проти російського газогону "Північний потік-2" і розробки державним секретарем США стратегії із заохочення інших країн до запровадження аналогічних обмежень.

Як зазначає сенатор, відмінність його ініціативи — в тому, що "точкою відліку" для запровадження санкцій стане не рішення президента США, а визначення розвідувальними службами і Конгресом початку вторгнення Росії в Україну.

"Схоже, президент Байден не розуміє, що США повинні виявляти силу й рішучість, а не слабкість. Закликаю своїх колег у Сенаті спільно зі мною ухвалити цей законопроєкт, поки ще не надто пізно", — йдеться в коментарі демократа.

Це вже другий законопроєкт у Сенаті щодо нових санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

12 січня свій документ представила група сенаторів на чолі з демократом Робертом Менендесом: він також передбачає обмеження проти особисто російського президента Володимира Путіна та газогону "Північний потік-2". Цей законопроєкт підтримує Білий дім.

Паралельно група сенаторів від Республіканської партії на чолі з Тедом Крузом внесла свій законопроєкт про запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" протягом 15 днів з моменту його ухвалення. Але 13 січня його не змогли ухвалити, бо забракло голосів.

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