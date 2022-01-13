Сенат США не підтримав проєкт санкцій щодо "Північного потоку-2"

Сенат США 13 січня не підтримав законопроєкт про запровадження санкцій щодо російського газогону "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, документ підтримали лише 55 конгресменів, 43 висловились проти законопроєкту. Для його ухвалення потребувалось 60 голосів.

При цьому сенатор та голова міжнародного комітету Сенату Роберт Менендес закликав колег підтримати альтернативний законопроєкт, який він представив 12 січня. Документ накладе широкомасштабні санкції на високопоставлених російських урядових та військових чиновників, а також на банківські установи, якщо Москва розпочне військові дії проти України.

Водночас сенаторка Жанна Шахін, яка виступала як співавторка закону, виступила проти документа, заявивши, що він ризикує порушити єдність між Вашингтоном та Європою через російську агресію проти України.

Що відомо

У грудні 2021 року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік, але про нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2" у документі не йшлося.

16 грудня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якому, зокрема, закликав запровадити санкції в разі відкритої агресії Росії проти України та зупинити газопровід "Північний потік-2".

Федеральне мережеве агентство Німеччини прогнозує, що через затримку процесу сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як незалежного оператора російського трубопроводу "Північний потік-2" всі необхідні процедури для запуску газогону завершаться не раніше липня 2022 року.

За підрахунками МВФ, фінансові втрати України через запуск газогону "Північний потік-2" складуть до 1,2 мільярда доларів на рік унаслідок падіння обсягів транзиту блакитного палива українською територією.

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