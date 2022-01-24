Європейський Союз готовий накласти на Росію “небачені раніше” економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії в понеділок, 24 січня, у Брюсселі, де на засідання зібралися міністри закордонних справ ЄС, щоб обговорити ситуацію на кордоні між Росією та Україною. Крім того, міністри закордонних справ ЄС заявили, що надішлють Москві єдине попередження. Про це повідомляє Reuters.
Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив журналістам: “Без сумніву, ми готові відреагувати всеосяжними, ніколи не бачених раніше санкціями, якщо Росія знову вторгнеться в Україну”.
Він відмовився повідомити, на які сектори будуть спрямовані санкції, передає Reuters.
“Росія повинна знати, Путін повинен знати, що ціна використання провокацій і збройних сил для зміни кордонів у Європі буде дуже і дуже високою... Ми готові вжити найсуворіші санкції, більш жорсткі, ніж у 2014 році", — сказав представник Данії.
“Знаючи тактику Росії, я впевнений, що одна з їхніх цілей — розколоти Захід”, — сказав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, коли міністри збиралися на регулярні переговори в Брюсселі.
“Це перемога, яку ми не можемо дозволити собі віддати росіянам”, — цитує дипломата агенція.
"Ми тут, щоб зробити все можливе, щоб не вибухнула війна", — заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.
Reuters нагадує, що ЄС разом зі Сполученими Штатами ввів економічні санкції проти Москви, спрямовані проти її енергетичного, банківського та оборонного секторів після того, як Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році.
Демократи в Сенаті США оприлюднили законопроєкт про можливе покарання російських чиновників, військових та банківських установ. ЄС заявляє, що працює з Вашингтоном над пакетом санкцій, але не повідомляє подробиць.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європу та Сполучені Штати ретельно подумати, розглядаючи санкції, додає Reuters.
Відповідаючи на запитання, чи варто відрізати Росію від глобальної системи SWIFT, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала в Брюсселі, що “найважча палиця” не завжди може бути найкращим способом вирішення такої ситуації.
Очікується, що держсекретар США Ентоні Блінкен приєднається до онлайн-засідання ЄС приблизно о 14:00 за Гринвічем.
Високопоставлені дипломати США і Росії не зробили серйозного прориву на переговорах щодо України в п’ятницю, 21 січня, але погодилися продовжити переговори, пише Reuters.
Що відомо
- У відповідь на дозвіл Державного департаменту США на евакуацію своїх дипломатів з України Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що країни Європи не збираються вивозити дипломатів з України на тлі можливої російської агресії. Він вважає, що нині не варто "драматизувати" ситуацію, поки переговори з Росією тривають.
- 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.
- Раніше світові ЗМІ повідомили, що Посольство США в Україні звернулося до Державного департаменту з проханням дозволити евакуацію частини персоналу на тлі зростання агресії Росії.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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