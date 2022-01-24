Європейський Союз готовий накласти на Росію “небачені раніше” економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії в понеділок, 24 січня, у Брюсселі, де на засідання зібралися міністри закордонних справ ЄС, щоб обговорити ситуацію на кордоні між Росією та Україною. Крім того, міністри закордонних справ ЄС заявили, що надішлють Москві єдине попередження. Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив журналістам: “Без сумніву, ми готові відреагувати всеосяжними, ніколи не бачених раніше санкціями, якщо Росія знову вторгнеться в Україну”.

Він відмовився повідомити, на які сектори будуть спрямовані санкції, передає Reuters.

“Росія повинна знати, Путін повинен знати, що ціна використання провокацій і збройних сил для зміни кордонів у Європі буде дуже і дуже високою... Ми готові вжити найсуворіші санкції, більш жорсткі, ніж у 2014 році", — сказав представник Данії.

“Знаючи тактику Росії, я впевнений, що одна з їхніх цілей — розколоти Захід”, — сказав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, коли міністри збиралися на регулярні переговори в Брюсселі.

“Це перемога, яку ми не можемо дозволити собі віддати росіянам”, — цитує дипломата агенція.

"Ми тут, щоб зробити все можливе, щоб не вибухнула війна", — заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.

Reuters нагадує, що ЄС разом зі Сполученими Штатами ввів економічні санкції проти Москви, спрямовані проти її енергетичного, банківського та оборонного секторів після того, як Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році.

Демократи в Сенаті США оприлюднили законопроєкт про можливе покарання російських чиновників, військових та банківських установ. ЄС заявляє, що працює з Вашингтоном над пакетом санкцій, але не повідомляє подробиць.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європу та Сполучені Штати ретельно подумати, розглядаючи санкції, додає Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи варто відрізати Росію від глобальної системи SWIFT, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала в Брюсселі, що “найважча палиця” не завжди може бути найкращим способом вирішення такої ситуації.

Очікується, що держсекретар США Ентоні Блінкен приєднається до онлайн-засідання ЄС приблизно о 14:00 за Гринвічем.

Високопоставлені дипломати США і Росії не зробили серйозного прориву на переговорах щодо України в п’ятницю, 21 січня, але погодилися продовжити переговори, пише Reuters.

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