Група сенаторів від Демократичної партії США розробила законопроєкт про нові санкції проти Росії через її агресію щодо України, які підтримує і Білий дім. Там передбачені обмеження проти особисто російського президента Володимира Путіна та газогону "Північний потік-2".

Про це повідомляють The Washington Post і Reuters.

Документ, підготовлений главою сенатського комітету з міжнародних питань, демократом Робертом Менендесом, передбачає "масштабні санкції проти військового керівництва та урядовців Росії, зокрема Путіна". Йдеться про замороження американських активів і заборону в'їзду до США для вищого російського керівництва, причетного до агресії проти України.

Також демократи пропонують накласти обмеження щодо російського боргу і фінансових установ і компаній, які використовують "захищені системи зв'язку", як от систему міжбанківських переказів SWIFT. А міністерство фінансів, Держдепартамент і розвідка США повинні будуть доповісти про статки Путіна, його родичів і наближених бізнесменів.

Окрім того, законопроєкт згадує і "Північний потік-2", називаючи його "інструментом злоякісного впливу Росії" та закликаючи владу США "розглянути всі доступні й доцільні заходи" для блокування запуску російського газогону. Згадується і збільшення військової допомоги Україні в разі російського вторгнення.

Представник Ради національної безпеки США в коментарі The Washington Post заявив, що Білий дім підтримує законопроєкт про санкції від демократів, оскільки той "завдасть значних збитків російській економіці" в разі вторгнення Росії в Україну.

Річ у тім, що паралельно група сенаторів від Республіканської партії на чолі з Тедом Крузом внесла свій законопроєкт про запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" протягом 15 днів з моменту його ухвалення.

На думку Білого дому, документ "підірве зусилля (США — ред.) зі стримування Росії та позбавить важелів впливу, якими США і його союзники та партнери наразі володіють". Представник Ради нацбезпеки США уточнив, що йдеться передусім про Німеччину, яка підтримує "Північний потік-2".

Тоді як ініціатива демократів протягом найближчого тижня в Сенаті не обговорюватиметься, розгляд законопроєкту Круза про санкції проти "Північного потоку-2" планується 14 січня. І хоча для ухвалення документа потрібні мінімум 60 голосів, а в республіканців у Сенаті лише 50 представників, принаймні кілька демократів планують підтримати його, пише The Washington Post.

Раніше президент України Володимир Зеленський у Twitter також підтримав ініціативу Теда Круза щодо накладення якнайшвидших санкцій проти "Північного потоку-2".

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Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

У ці дні відбувається низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною.

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