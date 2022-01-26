Путін може застосувати силу проти України в середині лютого — Держдеп

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін все ще готовий застосувати силу проти України до середини лютого попри тиск з боку країн Заходу.

Про це 26 січня заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на форумі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє The Telegraph.

"Я гадки не маю, чи ухвалив він остаточне рішення, але ми, безумовно, бачимо всі ознаки того, що він збирається застосувати військову силу приблизно до середини лютого", — вважає вона.

При цьому посадовиця вважає, що на рішення Путіна може вплинути проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які бойкотують США та деякі інші країни у зв’язку зі ситуацією із дотриманням прав людини у Китаї.

"Ми всі знаємо, що Олімпіада в Пекіні починається 4 лютого, церемонією відкриття, і президент Путін планує бути там. Я думаю, що, ймовірно, президент Сі Цзіньпін не був би в захваті, якби Путін вибрав цей момент для вторгнення в Україну, так що це може вплинути на його час і мислення", — зауважила Шерман.

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