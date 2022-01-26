Путін може застосувати силу проти України в середині лютого — Держдеп

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін все ще готовий застосувати силу проти України до середини лютого попри тиск з боку країн Заходу.
Про це 26 січня заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на форумі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє The Telegraph.
"Я гадки не маю, чи ухвалив він остаточне рішення, але ми, безумовно, бачимо всі ознаки того, що він збирається застосувати військову силу приблизно до середини лютого", — вважає вона.
При цьому посадовиця вважає, що на рішення Путіна може вплинути проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які бойкотують США та деякі інші країни у зв’язку зі ситуацією із дотриманням прав людини у Китаї.
"Ми всі знаємо, що Олімпіада в Пекіні починається 4 лютого, церемонією відкриття, і президент Путін планує бути там. Я думаю, що, ймовірно, президент Сі Цзіньпін не був би в захваті, якби Путін вибрав цей момент для вторгнення в Україну, так що це може вплинути на його час і мислення", — зауважила Шерман.
Що відомо
- Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої.
- На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- У Сенаті США підготували чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
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