Чехія передасть Україні 4006 артилерійських снарядів

Уряд Чехії 26 січня схвалив передання Україні 4006 артилерійських снарядів калібру 1152 мм як військову допомогу на тлі нарощування агресії Росії. Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії.

Вартість усіх снарядів становить приблизно 36,6 мільйона чеських крон (48,6 мільйона гривень). Їх нададуть Україні на безоплатній основі з метою зміцнення її обороноздатності.

"Ми тривалий час співпрацюємо з Україною і підтримуємо її рух у бік демократії. У нашому розпорядженні є доволі широке коло заходів — від політико-дипломатичної підтримки до конкретних дій, як-от надання озброєння, що я вважаю важливим жестом солідарності", — заявила міністерка оборони Чехії Яна Черночова.

Чеське Міноборони пояснює: оскільки йдеться про безоплатне передання бойової зброї, придатної для використання військовими, уряд країни мав підтвердити, що така дія слугує суспільному інтересу Чехії.

"Ця умова виконується, оскільки посилення обороноздатності України — в інтересах Чеської Республіки: це допоможе знизити ризик збройного конфлікту в Східній Європі", — йдеться в повідомленні.

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