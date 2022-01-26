Чехія передасть Україні 4006 артилерійських снарядів

Уряд Чехії 26 січня схвалив передання Україні 4006 артилерійських снарядів калібру 1152 мм як військову допомогу на тлі нарощування агресії Росії. Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії.
Вартість усіх снарядів становить приблизно 36,6 мільйона чеських крон (48,6 мільйона гривень). Їх нададуть Україні на безоплатній основі з метою зміцнення її обороноздатності.
"Ми тривалий час співпрацюємо з Україною і підтримуємо її рух у бік демократії. У нашому розпорядженні є доволі широке коло заходів — від політико-дипломатичної підтримки до конкретних дій, як-от надання озброєння, що я вважаю важливим жестом солідарності", — заявила міністерка оборони Чехії Яна Черночова.
Чеське Міноборони пояснює: оскільки йдеться про безоплатне передання бойової зброї, придатної для використання військовими, уряд країни мав підтвердити, що така дія слугує суспільному інтересу Чехії.
"Ця умова виконується, оскільки посилення обороноздатності України — в інтересах Чеської Республіки: це допоможе знизити ризик збройного конфлікту в Східній Європі", — йдеться в повідомленні.
Читайте також: "Єдина Росія" просить керівництво РФ надати "військову продукцію" окупованому Донбасу
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. А на думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- США, Австралія, Німеччина і Канада вже оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей із України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. А про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей із України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- 17 січня Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні. Йдеться про протитанкові гранатомети NLAW. Крім того, група британських інструкторів приїхала в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.
- 25 січня в Україні приземлився літак, що доставив третю партію безпекової допомоги зі США. Усього протягом січня 2022 року США надали близько 250 тонн військової допомоги. З 2014 року Вашингтон надав Києву понад 2,7 мільярда доларів військової допомоги.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні
"У разі загострення вони призиватимуться". Як в регіонах розгортають сили тероборони
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!