Голова фракції "Єдиної Росії" Володимир Васильєв закликав керівництво Росії "допомогти ДНР та ЛНР" і "захистити" російських громадян на окупованих територіях.

Відеозвернення голови фракції "Єдиної Росії" опублікувало російське видання РБК, сама заява опублікована на сайті "Єдиної Росії".

Голова фракції більшості у Державній думі заявив, що Захід та НАТО постачає зброю в Україну, яка, своєю чергою, "готується до наступу" на Донбасі.

"Нас дуже турбує питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території ДНР та ЛНР", – заявив Васильєв.

Він заявив, що після консультацій у раді Думи, серед депутатів фракції та членів партії було прийняте рішення про звернення до керівництва РФ.

"Звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу Луганській та Донецькій республікам у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки їхніх громадян", — каже Васильєв.

"Єдина Росія" є партією влади, найбільшою партією в РФ, офіційним лідером якої є Путін.

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

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