Голова фракції "Єдиної Росії" Володимир Васильєв закликав керівництво Росії "допомогти ДНР та ЛНР" і "захистити" російських громадян на окупованих територіях.
Відеозвернення голови фракції "Єдиної Росії" опублікувало російське видання РБК, сама заява опублікована на сайті "Єдиної Росії".
Голова фракції більшості у Державній думі заявив, що Захід та НАТО постачає зброю в Україну, яка, своєю чергою, "готується до наступу" на Донбасі.
"Нас дуже турбує питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території ДНР та ЛНР", – заявив Васильєв.
Він заявив, що після консультацій у раді Думи, серед депутатів фракції та членів партії було прийняте рішення про звернення до керівництва РФ.
"Звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу Луганській та Донецькій республікам у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки їхніх громадян", — каже Васильєв.
"Єдина Росія" є партією влади, найбільшою партією в РФ, офіційним лідером якої є Путін.
Що відомо
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.
- Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.
- Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.
- 13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".
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