З 1 січня в Україні набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Він, зокрема, передбачає створення Сил територіальної оборони. Очільник Міноборони Олексій Резніков повідомив, що зараз батальйони тероборони на 70% сформовані в прикордонних областях, а у лютому — набудуть такої ж готовності по усій Україні. У лютому також заплановані навчання та злагодження Сил тероборони.

Таким чином в Україні почнуть діяти 25 бригад територіальної оборони, які об’єднають 150 батальйонів. Постійна чисельність Сил тероборони у мирний час складатиме 10 000 військовослужбовців, але до них під час особливого періоду зможуть долучити 130 тисяч резервістів з-поміж цивільних, які пройшли відповідне навчання та уклали контракт.

Суспільне розібралося, як відбувається розгортання територіальної оборони в різних областях. Як розгортають сили територіальної оборони в Києві читайте на сайті Суспільного незабаром.

Прикордонні з РФ та Білоруссю області: Волинь

Батальйон тероборони у Нововолинську вже укомплектували солдатами та сержантами, нині запрошують до співпраці офіцерів, розповів Суспільному командир батальйону Андрій Сілецький. Нині військовослужбовці тероборони облаштовуються у новому приміщенні. Батальйон розмістився у колишньому приміщенні поліції. Як розповів командир, нині в приміщенні тривають ремонтні роботи.

Суспільне, Волинь У Нововолинську запрошують до співпраці офіцерів

"Усе робиться дуже швидко, люди розуміють, що нам треба заїхати. Попри ремонт ми тут функціонуємо. Особовий склад солдатами й сержантами вже укомплектований. Є нюанси по офіцерському складу", – додає Андрій Сілецький.

Навчання для резервістів тероборони планують провести у березні, – розповів Суспільному командир окремої бригади територіальної оборони Волині Олександр Скумбрій: "Виконання вправ стрільб, метання ручних гранат, стрільби з гранатометів, з протитанкових гармат, керування, управління вогнем, підрозділами".

Окрім того, на Волині триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю. Інженерні групи прикордонників загороджують ділянки поблизу контрольно-пропускного пункту "Дольськ", де є ризики незаконного перетину. Протяжність кордону з Білоруссю на Волині становить 215 кілометрів.

Суспільне, Волинь Укріплення кордону на Волині

Рівненська область

На Рівненщині почали набирати бійців-контрактників для бригади територіальної оборони. Йдеться про окремий рід військ, основною функцією якого буде охорона та оборона території області та Рівного. Військовий комісар міського терцентру комплектування та соціальної підтримки Олександр Ярмошевич розповів Суспільному, які будуть умови служби, зарплатня та кому відмовлять у підписанні контракту.

Бійці тероборони виконуватимуть такі завдання:

підготовка території області, своєчасне реагування, вжиття необхідних заходів з оборони Рівненської області у разі збройної агресії ззовні;

посилення охорони державного кордону;

участь у захисті населення у разі надзвичайних ситуацій;

ліквідація наслідків бойових дій;

участь у забезпеченні безпечного функціонування органів місцевого самоврядування;

участь в охороні важливих об'єктів, критично важливих об'єктів інфраструктури;

участь у здійсненні тимчасової заборони чи в обмеженні руху транспортних засобів;

виконання заходів комендантської години та інше.

Для кандидатів на контрактну службу встановлені вікові обмеження: від 18 до 60 років.

"Це мають бути люди, які за своїм станом здоров'я, моральними якостями спроможні проходити службу і відповідають вимогам військовослужбовців військ територіальної оборони. Відсутність судимостей чи притягнення до відповідальності – це все перевірятиметься через органи Нацполіції. І основне – відсутність наркотичної чи алкогольної залежності, що підтверджується сертифікатами", – зазначив Олександр Ярмошевич.

Суспільне уточнило у комісара, чи можуть у бригаду тероборони зарахувати жінок.

"У нас гендерна рівність у Збройних силах, тому для кожного кандидата-жінки ми будемо розглядати такі можливості. В принципі, такі посади є, які вимагають саме військовослужбовця-жінки", – каже комісар.

Чернігівська область

До складу 119-ї бригади тероборони Чернігівщини входить шість батальйонів: по одному в кожному з п’яти районів області та місцевий чернігівський, який захищатиме обласний центр. За словами командира бригади Олексія Висоцького, постійний склад бригади налічує понад 400 військовослужбовців. У воєнний час він збільшується до 4 тисяч.

Сумська область

Штаби територіальної оборони на Сумщині облаштовують і на Сумщині, розповів Суспільному голова облдержадміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні налагоджена взаємодія з усіма військовими частинами, налагоджена взаємодія з бригадою територіальної оборони. На цьому тижні відбудуться зустрічі вже з представниками Генштабу, з оперативного командування "Північ" ЗСУ і йде планувальна робота, те що стосується ймовірної загрози", — розповів Дмитро Живицький.

Харківська область

Як повідомив т. в. о. військового комісара Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Тріщенко, підрозділи тероборони в області укомплектовані на 100%.

Навчання підрозділів територіальної оборони у Харківській області тривають за планом, водночас безпеку місць зберігання зброї та обласного терцентру комплектування посилили.

"Обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виконує завдання у штатному режимі. Проведені заходи щодо посилення місць зберігання зброї та обласного територіального центру комплектування", — сказав Тріщенко.

Як уточнив Тріщенко Суспільному, навчання підрозділів тероборони триває щомісяця. За його словами, склад бригади відповідає штату у мирний час, кількість членів підрозділів у центрі комплектування не називають.

Як в інших областях формують підрозділи Сил територіальної оборони

На Буковині бригаду територіальної оборони укомплектували більш як наполовину. Вона складатиметься з чотирьох батальйонів, які розташують у районах області. Тероборону формують на всій території країни, аби за потреби її учасники захищали територію, на якій мешкають. Про це Суспільному сказала керівниця пресслужби обласного центру комплектування та соцпідтримки Тетяна Попович.

До тероборони можуть долучитись військовослужбовці. Бригада ТрО області продовжує набирати рядових і сержантів, віком до 57 років, а також офіцерів, віком до 55 років.

Так буковинці зможуть проходити службу за місцем проживання та захищати буквально свої домівки, каже Попович. Кількість людей, які входитимуть до тероборони в області, не називають. Рядовий склад отримує в середньому від 11 тисяч гривень, сержантський — від 13 тисяч гривень, офіцерський — від 14 тисяч гривень.

Івано-Франківська область

Приблизно 50 людей підписали контракт на проходження служби у військовому резерві батальйону територіальної оборони, що розташований в Івано-Франківську, станом на 18 січня, повідомив військовий комісар центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Сорокопуд.

"У разі загострення ситуації оголошуємо мобілізацію і вони призиватимуться", — розповів військовий комісар.

З його слів, після 1 січня 2022 року у військовій частині почали формувати штатні посади.

"Ми зараз активно приймаємо в батальйон тероборони людей на військову службу за контрактом на посади офіцерів, сержантів і солдатів на постійній основі. Вже частину людей набрали, проте ще не повністю", — каже Сорокопуд.

Окрім того, в Івано-Франківській територіальній громаді планують розгорнути окремий батальйон територіальної оборони.

"З моменту розгортання територіальної оборони в Україні на території Івано-Франківської громади функціонуватиме окремий батальйон територіальної оборони, особовий склад якого буде виконувати завдання в інтересах Івано-Франківська та сіл, які входять до складу громади. Завдання, які виконуватиме батальйон, визначатимуться рішеннями голови громади та голови райдержадміністрації", — розповів Сорокопуд.

Закарпатська область

Окрему 101 бригаду територіальної оборони сформували на Закарпатті. Також в кожному районі є 7 окремих батальйонів тероборони, розповів командир військової частини Олександр Чуйко. В області триває набір до сил територіальної оборони для проходження служби за контрактом, каже командир військової частини А7029, підполковник Юрій Богдан.

"Наповненість наразі становить 20%, це до 80 людей. Більшість з них, це люди, які раніше проходили військову службу, наприклад, офіцери запасу, які працювали у правоохоронних органах, у підрозділах СБУ, ЗСУ. Є також невелика кількість громадян з меншим досвідом служби", — розповів підполковник.

Нести службу у теробороні Закарпаття можуть як чоловіки, так і жінки.

"В нас гендерна рівність у всіх напрямках. Це стосується і несення служби на різних посадах. Є певні обмеження щодо стану здоров’я. Кандидат, якого відбирають, проходить медичний огляд, військово-лікарські комісії. Стан здоров’я кандидата має бути задовільний, а висновок лікарів — придатний до проходження військової служби. Є і вікові обмеження. Вища межа — не старше 55 років. Щодо офіцерів — не старше 57 років, щоб до 60-ти років кандидати могли пройти службу за контрактом", — повідомив Юрій Богдан.

Тернопільська область

У громаді на Тернопільщині розмістять військову частину тероборони, розповів заступник голови громади Віктор Пулька. За його словами, військовим віддадуть в оренду приміщення колишньої початкової школи у селі Ступки Байковецької громади, що знаходиться приблизно за 12 кілометрів від Тернополя. Окрім школи, раніше тут діяла бібліотека та спортивна кімната. Тепер у будівлі мають зробити ремонт та розмістити тут підрозділ територіальної оборони.

"Тут буде організовано чергову службу, по закінченню служби, люди будуть роз’їжджатись по своїх домівках. Тут не буде ні столової, ні казарм не буде, тут суто з 9 до 18 будуть працювати військовослужбовці, виконувати завдання. Капітальних ремонтів тут не будемо робити, єдине що переобладнається під кімнату зберігання зброї, під кімнату чергового", – каже командир батальйону тероборони Тернопільського району Віталій Волков.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Приміщення колишньої школи

Загалом тут є 8 кімнат, каже Віталій Волков, за його словами, у них працюватимуть 45 військовослужбовців. Зараз підрозділ укомплектовують. Для цього шукають чоловіків та жінок віком до 55-ти років, які вже проходили військову службу. Наразі вже підібрали 20% персоналу. Заступник голови Байковецької громади Віктор Пулька розповідає, що рішення розмістити тут військових уже розглянули та одноголосно підтримали на громадських слуханнях. Тепер готують документи і хочуть затвердити це на сесії.

Центр управління розмістять в Тернополі, розповів Віталій Волков. Загалом на Тернопільщині розмістять 4 підрозділи територіальної оборони та центр управління. Для усіх частин вже знайшли приміщення в Кременецькому, Чортківському та Тернопільському районах.

Херсонська область

У Херсонській області створили 6 батальйонів територіальної оборони: п’ять - в області і основний – в обласному центрі, повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута.

"Також створене управління цими батальйонами. Ми займаємось цим питанням. Є речі, про які я не можу казати, бо вони секретні. Але хочу сказати: ми готові, не хвилюйтесь. Все буде добре", — сказав Лагута.

Вінницька область

На Вінниччині формують сім батальйонів територіальної оборони. Один буде в обласному центрі, інші — у шести районах, повідомив голова облдержадміністрації Сергій Борзов.

"Найближчим часом буде завершено формування та комплектування чотирьох Регіональних управлінь та 25 бригад Сил ТрО ЗС України. Бригади будуть дислоковані в кожному обласному центрі України та місті Києві, до складу бригад входитимуть від чотирьох до десяти окремих батальйонів, що розміщені в кожному районі згідно із адміністративним розподілом території України", — заявив Борзов.

До складу бригад та батальйонів входитимуть до 10 тисяч військовослужбовців. Людей, молодших за 35 років і старших 60 років, не прийматимуть. Місця дислокації батальйонів вже визначені, каже Борзов. В основному, це будуть містечка, де є розформовані військові частини, а також об’єкти державної та комунальної власності, які наразі не використовуються.

Запорізька область

На Запоріжжі створені шість батальйонів та управління бригади — вони розташуються відповідно у кожному районі області та в обласному центрі. Так, у Запоріжжі сили територіальної оборони будуть розміщені за адресою вул. Академіка Амосова, 67 — у будівлі колишнього шкірно-венерологічного диспансеру.

Володимир Лосєв, підполковник, командир 110-ї бригади територіальної оборони каже, що в одній з двох будівель розміщуватиметься особовий склад управління, де у мирний час працюватиме 89 осіб. Друга будівля призначена для зборів резервістів, близько 500 військовослужбовців її ремонтуватимуть за сприяння місцевої влади:

"Терміни визначені були до 15 числа, але у зв’язку зі святкуваннями Нового року всі комунальні підприємства розпочали роботу після новорічних свят. Отже, терміни визначені до кінця місяця, укласти договори на оренду, переміщення сюди та надалі, протягом року, відновлення приміщення п’ятиповерхової будівлі та розвиток нашої інфраструктури", — каже він.

Що відомо

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадяни з досвідом військової служби.

Для розгортання сил територіальної оборони необхідно фінансування у розмірі 2,7 млрд гривень. Про це під час засідання Кабінету міністрів 26 січня повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За словами міністра, в усіх прикордонних регіонах бригади тероборони набули готовності 70%, а у лютому цей показник буде досягнуто по всій Україні.

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