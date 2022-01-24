На Харківщині посилили безпеку місць зберігання зброї — центр комплектування

Навчання підрозділів територіальної оборони у Харківській області тривають за планом, водночас безпеку місць зберігання зброї та обласного терцентру комплектування посилили.

Про це на нараді у Харківській облдержадміністрації 24 січня повідомив т. в. о. військового комісара Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Тріщенко.

"Обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виконує завдання у штатному режимі. Проведені заходи щодо посилення місць зберігання зброї та обласного територіального центру комплектування", — сказав Тріщенко.

Як уточнив Тріщенко Суспільному, навчання підрозділів тероборони триває щомісяця. За його словами, склад бригади відповідає штату у мирний час, кількість членів підрозділів у центрі комплектування не називають.

"На цей час підрозділи займаються згідно з планом підготовки на 2022 навчальний рік, доотримується обладнання, зброя, боєприпаси та майно, яке визначено згідно штату цих підрозділів. На цей час підрозділи — у складі згідно штату мирного часу. Отримується зброя згідно визначеного штату", — сказав Тріщенко.

За словами, за нинішніми розрахунками підрозділи тероборони укомплектовані на 100%.

"Якщо будуть розгорнуті підрозділи на штат воєнного часу, то буде доотримана зброя, згідно визначених планів", — пояснив він.

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