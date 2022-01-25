Окрему 101 бригаду територіальної оборони сформували на Закарпатті. Також в кожному районі є 7 окремих батальйонів тероборони. Про це 25 січня розповів командир військової частини Олександр Чуйко.

За його словами, бригада та батальйони сформували відповідно до закону "Про основи національного спротиву", який набув чинності з 1 січня 2021 року.

"Територіальна оборона до моменту вступу закону "Про основи національного спротиву" існувала так само протягом попередніх років, склад її був, що стосується окремого батальйону в штаті мирного часу , це було всього на всього два військовослужбовці, то станом на сьогоднішній день, кожен батальйон нараховує близько 50 військовослужбовців у мирний час. Передбачається проходження служби за контрактом як солдат-сержантів, так і офіцерів запасу", — розповів командир військової частини А 7029 Юрій Богдан.

"На цей контракт мають право всі громадяни України, зокрема й жінки. Віком від 18 років, які навіть не служили в армії. До граничного віку 60 років дозволяється. Відбір — це стан здоров’я і довідка про несудимість. Підписуючи контракт, передбачається тактична підготовка, вогнева підготовка, інженерна, навчання з військово-тактичної медицини. Люди, які підписали контракт при участі в зборових заходах, отримають грошову компенсацію за ці проведені дні на полігонах, на зборових заходах. Також при підписанні контракту вони отримують форму одягу", — каже командир війської частини Олександр Чуйко.

Що відомо:

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створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів громади вступати до батальйону територіальної оборони. У військову частину набирають 45 штатних військових та 600 — для проходження служби зі збереженням місця праці.

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