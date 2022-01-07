З кого формуватимуть загони тероборони. Пояснює Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадяни з досвідом військової служби.

Про це йдеться у роз’ясненні ГУР Міноборони у Facebook.

"Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську", — заявили в ГУР.

Як зазначається українці, які не проходили службу у ЗСУ, військових формуваннях та правоохоронних органах, прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад після складення Присяги добровольця територіальної оборони. Для зарахування до загонів тероборони необхідно буде пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

За даними ГУР, в особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади. Повідомляється, що всі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення, їм надаватиметься безоплатна медична допомога у військово-медичних закладах. Також за всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, посада і середній заробіток незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Водночас до складу добровольчих формувань територіальних громад не зараховуватимуть осіб, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, крім реабілітованих, або мають дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.

Що відомо

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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