1 січня в Україні набув чинності Закон "Про основи національного спротиву". Цим Законом визначені завдання територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву. Про те як тероборона формуватиметься на Запоріжжі дізнавалося Суспільне.

Що таке територіальна оборона

Майор Дмитро Остапенко, заступник командира 110-ї окремої бригади пояснює: територіальна оборона поєднує систему загальнодержавних, воєнних та спеціальних заходів для протидії воєнним загрозам, як в мирний час та і в особливий період. До складу тероборони кожної області входять органи державної влади, військові частини територіальної оборони та інші засоби сил безпеки та оборони.

Завдання територіальної оборони

Основні завдання сил тероборони — своєчасна оборона території та захист населення на конкретній місцевості до моменту розгортання військових угруповань, та забезпечення умов для розгортання і перегрупування військ. Зокрема йдеться про захист об'єктів критичної інфраструктури, охорона порядку та безпеки в населених пунктах.

Особливості служби в лавах тероборони

Служити у військах територіальної оборони можна за контрактом на постійній основі або в резерві — пояснює Дмитро Остапенко. Термін дії контракту 3-5 років, для кандидатів віком від 18 до 60 років. Для того, щоб підписати контракт, треба прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання, зібрати необхідний перелік документів, пройти медкомісію та морально-психологічний відбір. Після цього громадянин отримає припис для проходження військової служби, з яким має прибути до військової частини.

Військовослужбовці підрозділів територіальної оборони отримують заробітну плату, як і всі військовослужбовці Збройних сил України. Відмінність полягає в тому, що бригади тероборони розташовуються в районних та обласних центрах, і військовослужбовець проходить службу, не покидаючи власної домівки. Резервісти, залишаються працювати на своєму робочому місці, живуть цивільним життям, але щороку їх викликають на 15-денні збори, а також кожного місяця на один день для підвищення їхньої підготовки. Прибувати до військової частини після отримання виклику резервіст має протягом доби.

Як сили тероборони формують у Запоріжжі

На Запоріжжі створені шість батальйонів та управління бригади — вони розташуються відповідно у кожному районі області та в обласному центрі.

Так, у Запоріжжі сили територіальної оборони будуть розміщені за адресою вул. Академіка Амосова, 67 — у будівлі колишнього шкірно-венерологічного диспансеру. Таке рішення узгодили 10 грудня минулого року в Запорізькій обласній раді.

Володимир Лосєв, підполковник, командир 110-ї бригади територіальної оборони каже, що в одній з двох будівель розміщуватиметься особовий склад управління, де у мирний час працюватиме 89 осіб. Друга будівля призначена для зборів резервістів, близько 500 військовослужбовців її ремонтуватимуть за сприяння місцевої влади:

"Терміни визначені були до 15 числа, але у зв’язку зі святкуваннями Нового року всі комунальні підприємства розпочали роботу після новорічних свят. Отже, терміни визначені до кінця місяця, укласти договори на оренду, переміщення сюди та надалі, протягом року, відновлення приміщення п’ятиповерхової будівлі та розвиток нашої інфраструктури", — каже він.

Контакти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запорізької області

Що відомо

З січня 2022 року в Україні було введено в дію закон "Про основи національного спротиву". Цей документ Верховна рада ухвалила торік на початку літа, а Володимир Зеленський урочисто підписав під час заходів до Дня Сил спецоперацій 29 червня 2021 року. Документ передбачає залучення громадян до руху опору і територіальної оборони.

Під час брифінгу 24 січня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

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