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На Херсонщині створили шість батальйонів територіальної оборони
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На Херсонщині створили шість батальйонів територіальної оборони

Таміла Іванова
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На Херсонщині створили шість батальйонів територіальної оборони Фото: Pixabay

У Херсонській області створили 6 батальйонів територіальної оборони: п’ять - в області і основний – в обласному центрі. Про це на пресконференції розказав голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута.

"Також створене управління цими батальйонами. Ми займаємось цим питанням. Є речі, про які я не можу казати, бо вони секретні. Але хочу сказати: ми готові, не хвилюйтесь. Все буде добре", - сказав Лагута.

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