На Херсонщині створили шість батальйонів територіальної оборони

У Херсонській області створили 6 батальйонів територіальної оборони: п’ять - в області і основний – в обласному центрі. Про це на пресконференції розказав голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута.

"Також створене управління цими батальйонами. Ми займаємось цим питанням. Є речі, про які я не можу казати, бо вони секретні. Але хочу сказати: ми готові, не хвилюйтесь. Все буде добре", - сказав Лагута.

Що відомо:

З січня 2022 року в Україні було введено в дію закон "Про основи національного спротиву". Цей документ Верховна рада ухвалила торік на початку літа, а Володимир Зеленський урочисто підписав під час заходів до Дня Сил спецоперацій 29 червня 2021 року. Документ передбачає залучення громадян до руху опору і територіальної оборони.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

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