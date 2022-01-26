Формування тероборони: хто може вступити до бригади на Закарпатті

На Закарпатті триває набір до сил територіальної оборони для проходження служби за контрактом. Які вимоги до кандидатів на військову службу та які обов’язки будуть виконувати військові територіальної оборони Закарпаття — у ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповів командир військової частини А7029, підполковник Юрій Богдан.

За словами Юрія Богдана, набір до територіальної оборони оголосили після вступу у силу закону України про основи національного спротиву.

"Наповненість наразі становить 20%, це до 80 людей. Більшість з них, це люди, які раніше проходили військову службу, наприклад, офіцери запасу, які працювали у правоохоронних органах, у підрозділах СБУ, ЗСУ. Є також невелика кількість громадян з меншим досвідом служби", — розповів підполковник.

Обмежень по статі у нас немає: хто може вступити до територіальної оборони

За словами Юрія Богдана, нести службу у теробороні Закарпаття можуть як чоловіки, так і жінки.

"В нас гендерна рівність у всіх напрямках. Це стосується і несення служби на різних посадах. Є певні обмеження щодо стану здоров’я. Кандидат, якого відбирають, проходить медичний огляд, військово-лікарські комісії. Стан здоров’я кандидата має бути задовільний, а висновок лікарів — придатний до проходження військової служби. Є і вікові обмеження. Вища межа — не старше 55 років. Щодо офіцерів — не старше 57 років, щоб до 60-ти років кандидати могли пройти службу за контрактом", — повідомив Юрій Богдан.

Підготовка у навчальних центрах

За словами Юрія Богдана, для солдатів досвід служби — обов'язковий. Однак, ті хто її не проходили, мають можливість пройти підготовку у навчальних центрах.

"Ті хто не служив розглядаються як кандидати. Вони можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, але тільки після проходження базової та фахової підготовки у навчальних центрах. В нас є такі центри на території України, де юнаки та юначки проходять необхідну підготовку та після того призначаються на посади до складу підрозділів територіальної оборони. Це займає десь від 30 до 45 днів. Кількість часу залежить від фаху і посади, на яку призначатимуть кандидатів", — розповів підполковник.

Юрій Богдан зазначив, що військовослужбовці територіальної оборони не тільки забезпечуватимуть територіальну цілісність країни, виконуючи завдання на території області, а й надаватимуть допомогу населенню у разі виникнення надзвичайних ситуацій та потреби ліквідації наслідків.

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