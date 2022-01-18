У громаді на Тернопільщині розмістять військову частину тероборони

Жителі Байковецької громади одноголосно підтримали розміщення підрозділу тероборони у селі Ступки. Про це розповів заступник голови Байковецьої сільради Віктор Пулька.

За його словами, провели громадські слухання, щоб з’ясувати думку людей. Тепер готують документи, щоб надати військовим в оренду приміщення недіючої школи та планують затвердити це рішення на сесії.

Нагадаємо, військові хотіли взяти в оренду два приміщення колишньої лікарні у селі Великий Глибочок Білецької громади. Там хотіли розмістити 2 підрозділи територіальної оборони, він налічуватиме до 120 військових. Про це розповів сержант бригади тероборони Володимир Грицина.

Для цього вони 13-го грудня минулого року зустрілися із жителями цього села, проте вони не захотіли віддавати приміщення, тож тепер один із цих підрозділів розмістять у Ступках, а інший центр управління розмістять в Тернополі.

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