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У місті на Волині батальйон тероборони облаштовує нове приміщення
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У місті на Волині батальйон тероборони облаштовує нове приміщення

Лариса Літвицька
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У місті на Волині батальйон тероборони облаштовує нове приміщення Суспільне Волинь

Батальйон тероборони в Нововолинську вже укомплектували солдатами та сержантами, нині запрошують до співпраці офіцерів, – розповів Суспільному командир батальйону Андрій Сілецький.

Нині військовослужбовці тероборони облаштовуються у новому приміщенні. Батальйон розмістився у колишньому приміщенні поліції. Як розповів командир, нині в приміщенні тривають ремонтні роботи.

Шукають офіцерів: у місті на Волині батальйон тероборони облаштовує нове приміщенняСуспільне Волинь

Військовослужбовці ремонтують приміщення, у якому розмістять батальйон

Загальна площа приміщення – майже 370 метрів квадратних. Два роки будівлю ніхто не використовував. Тут є 17 кімнат, електроенергія, опалення, вода, – каже Андрій Сілецький.

Нині, зі слів командира, військовослужбовці батальйону доукомплектовують штат та допомагають майстрам наводити лад у будівлі.

Шукають офіцерів: у місті на Волині батальйон тероборони облаштовує нове приміщенняСуспільне Волинь

Майстри ремонтують приміщення батальйону

"Усе робиться дуже швидко, люди розуміють, що нам треба заїхати. Попри ремонт ми тут функціонуємо. Особовий склад солдатами й сержантами вже укомплектований. Є нюанси по офіцерському складу", – додає Андрій Сілецький.

Навчання для резервістів тероборони планують провести у березні, – розповів Суспільному командир окремої бригади територіальної оборони Волині Олександр Скумбрій. "Виконання вправ стрільб, метання ручних гранат, стрільби з гранатометів, з протитанкових гармат, керування, управління вогнем, підрозділами", – додав він.

Що відомо

  • З першого січня на Волині почали формувати та набирати штати працівників для укомплектування п'яти батальйонів територіальної оборони та управління бригади. Батальйони розмістять у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському та Луцькому районах, а також у місті Ковель.
  • У червні Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 5557 президента Володимира Зеленського про національний спротив. Як повідомляв Суспільному начальник відділу тероборони Віктор Мамчур, сили тероборони виводять із підпорядкування сухопутних військ та переводять в пряме підпорядкування Головнокомандувача Збройних сил України.

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