У місті на Волині батальйон тероборони облаштовує нове приміщення

Батальйон тероборони в Нововолинську вже укомплектували солдатами та сержантами, нині запрошують до співпраці офіцерів, – розповів Суспільному командир батальйону Андрій Сілецький.

Нині військовослужбовці тероборони облаштовуються у новому приміщенні. Батальйон розмістився у колишньому приміщенні поліції. Як розповів командир, нині в приміщенні тривають ремонтні роботи.

Суспільне Волинь Військовослужбовці ремонтують приміщення, у якому розмістять батальйон

Загальна площа приміщення – майже 370 метрів квадратних. Два роки будівлю ніхто не використовував. Тут є 17 кімнат, електроенергія, опалення, вода, – каже Андрій Сілецький.

Нині, зі слів командира, військовослужбовці батальйону доукомплектовують штат та допомагають майстрам наводити лад у будівлі.

Суспільне Волинь Майстри ремонтують приміщення батальйону

"Усе робиться дуже швидко, люди розуміють, що нам треба заїхати. Попри ремонт ми тут функціонуємо. Особовий склад солдатами й сержантами вже укомплектований. Є нюанси по офіцерському складу", – додає Андрій Сілецький.

Навчання для резервістів тероборони планують провести у березні, – розповів Суспільному командир окремої бригади територіальної оборони Волині Олександр Скумбрій. "Виконання вправ стрільб, метання ручних гранат, стрільби з гранатометів, з протитанкових гармат, керування, управління вогнем, підрозділами", – додав він.

Що відомо

З першого січня на Волині почали формувати та набирати штати працівників для укомплектування п'яти батальйонів територіальної оборони та управління бригади. Батальйони розмістять у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському та Луцькому районах, а також у місті Ковель.

У червні Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 5557 президента Володимира Зеленського про національний спротив. Як повідомляв Суспільному начальник відділу тероборони Віктор Мамчур, сили тероборони виводять із підпорядкування сухопутних військ та переводять в пряме підпорядкування Головнокомандувача Збройних сил України.

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