На Буковині формують бригаду територіальної оборони. Що про це відомо

На Буковині бригаду територіальної оборони укомплектували більш як наполовину. Вона складатиметься з чотирьох батальйонів, які розташують у районах області. Тероборону формують на всій території країни, аби за потреби її учасники захищали територію, на якій мешкають.

Про це Суспільному сказала керівниця пресслужби обласного центру комплектування та соцпідтримки Тетяна Попович.

Хто може піти добровольцем у ТрО ?

До тероборони можуть долучитись військовослужбовці. Бригада ТрО області продовжує набирати рядових і сержантів, віком до 57 років, а також офіцерів, віком до 55 років.

Так буковинці зможуть проходити службу за місцем проживання та захищати буквально свої домівки, каже Попович.

Кількість людей, які входитимуть до тероборони в області, не називають.

Скільки грошей отримуватимуть військовослужбовці?

Рядовий склад отримує в середньому від 11 тисяч гривень, сержантський — від 13 тисяч гривень, офіцерський — від 14 тисяч гривень.

Також будь-яка людина, яка підписує контракт, під час особливого періоду, матиме збережену зарплатню за місцем роботи чи пенсію, якщо вона пенсіонер.

Військовослужбовці ТрО можуть безоплатно лікуватись у військово-медичних закладах та санаторіях.

Чи можуть долучитись цивільні?

З сотнями людей уклали контракт в резерві, при цьому вони не залишають своє основне робоче місце.

"Резервіст ТрО знає, що у разі якоїсь загрози, коли його мобілізують, він буде проходити службу у своєму батальйоні та захищати свій дім і свою родину", — каже Попович.

Резервістів залучають до денних навчань раз або кілька разів на місяць. Також їх можуть викликати на навчальні збори раз на рік впродовж тижня-двох. Вони щороку отримують виплати залежно від звання та тривалості зборів. За час зборів за ними зберігається середній заробіток. Резервісти можуть підвищувати кваліфікацію за військово-обліковою спеціальністю, здобувати нову, отримувати чергові звання.

Які зобов’язання має учасник тероборони?

Якщо це військовослужбовець, то підготовка та навчання людей, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО.

Обов’язок резервіста ТрО — брати участь в зборах, вдосконалювати знання і навички та знати, як діяти у складі свого підрозділу за будь-яких обставин.

Чим відрізняються кадри від резерву?

Військові забезпечують готовність підрозділу при потребі розгорнутись до штату воєнного часу. Зокрема, швидко укомплектуватися резервом ТрО та привести себе в готовність до виконання завдань.

Для одних — це основна діяльність, для інших — паралельна з основною.

Резервіст знає, як і в складі якого підрозділу він діятиме, знає командира та об’єкт, який він охороняє чи який захід проводить.

Учасник тероборони може носити зброю?

Індивідуальну штатну зброю видаватимуть під час навчань та у ситуаціях, коли це стане необхідно. В інший час її зберігатимуть в обладнаних приміщеннях на території пунктів постійної дислокації.

Хто найбільш активно вступає до тероборони на Буковині?

Значна частина — учасники бойових дій.

Найбільш активно долучаються жителі Чернівецького району та Чернівців.

Частина охочих ще оформлює документи та проходить медогляд. Декому відмовили через стан здоров’я.

З охочих дочутись до тероборони приблизно 15% — жінки.

Чи можуть члена тероборони мобілізувати в зону ООС?

Ні, військовослужбовці та резервісти тероборони у разі повномасштабного наступу виконуватимуть завдання в межах області. Відрядження в зону ООС можливе лише за власним бажанням.

Куди звернутись, аби вступити до тероборони?

У обласні чи районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Для цього потрібно:

військово-обліковий документ;

пройти співбесіду з інструктором та представником підрозділу тероборони;

пройти військово-медичну комісію та зібрати документи (копії паспорта, ідентифікаційного коду, характеристики, довідку про склад сім'ї, довідку про несудимість).

Далі особову справу кандидата спрямовують командиру підрозділу ТрО, який ухвалює рішення про укладання контракту з кандидатом.

Хто командує батальйонами тероборони?

Як і в кожній області, в Чернівецькій сформована бригада, якою керує командир. У її складі — чотири батальйони, якими керують командири батальйонів.

Чи буде отримувати населення підготовку у зв’язку із законом про національний спротив?

Так, це одне із завдань підрозділів ТрО.

Які ще завдання тероборони?

Усього 12 завдань. Крім участі у підготовці населення до спротиву, учасники тероборони:

охоронятимуть важливі об’єкти й комунікації, критично важливі об’єкти інфраструктури,

боротимуться з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора,

посилюватимуть охорону та захист державного кордону,

захищатимуть людей від надзвичайних ситуацій, ліквідуватимуть наслідків ведення воєнних дій,

забезпечуватимуть умови для безпечної роботи органів влади та військового управління,

здійснюватимуть заходи щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспорту і пішоходів поблизу зон надзвичайних ситуацій або ведення воєнних дій,

забезпечуватимуть заходи громадської безпеки та порядку в населених пунктах,

запроваджуватимуть заходи режиму воєнного стану в разі його введення,

братимуть участь в інформаційних заходах для підвищення рівня обороноздатності держави,

забезпечуватимуть умови для оперативного розгортання військ або їх перегрупування,

оборонятимуть території та захищатимуть населення на місцевості до моменту розгортання угруповання військ для відсічі збройної агресії проти України.

Що відомо