Приблизно 50 людей підписали контракт на проходження служби у військовому резерві батальйону територіальної оборони, що розташований в Івано-Франківську, станом на 18 січня. Про це у коментарі Суспільному повідомив військовий комісар центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Сорокопуд.

"У разі загострення ситуації оголошуємо мобілізацію і вони призиватимуться", — розповів військовий комісар.

З його слів, після 1 січня 2022 року у військовій частині почали формувати штатні посади.

"Ми зараз активно приймаємо в батальйон тероборони людей на військову службу за контрактом на посади офіцерів, сержантів і солдатів на постійній основі. Вже частину людей набрали, проте ще не повністю", — каже Ігор Сорокопуд.

Укомплектувати батальйон планують до кінця січня 2022 року. Військова частина розташовуватиметься у приміщенні Івано-Франківського військового ліспромкомбінату на вулиці Ребета.

"Питання приміщення для батальйону — на завершальній стадії. Будівля ліспромкомбінату належить Міністерству оборони", — повідомив Ігор Сорокопуд.

З його слів, загалом на Прикарпатті створять сім окремих батальйонів територіальної оборони.

Що відомо

В Івано-Франківській територіальній громаді розгорнуть окремий батальйон територіальної оборони відповідно до закону України "Про основи національного спротиву", які вступають у дію з 1 січня 2022 року.

Батальйон тероборони формуватиметься з військовозобов’язаних та резервістів віком до 60 років, які перебувають на обліку в районних та міських центрах комплектування та соціальної підтримки, і є придатні за станом здоров'я.

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