Заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко вступив в територіальну оборону у листопаді 2021-го. За його словами, якщо раніше на "гарячу лінію" КМДА і одного дзвінка з приводу вступу в тероборону не було, то зараз – близько 50-ти на день. Як формують тероборону Києва, кого беруть, де тренують та чи будуть навчання для всіх цивільних — в інтерв'ю Крищенка Суспільному.

На якому етапі розгортання тероборони в столиці?

Щоб забезпечити в першу чергу пункти постійної дислокації, була прийнята програма захисту Києва. Виділено на три роки 110 мільйонів, на цей – 40 млн грн. Але я впевнений, що цифра буде коригуватися в сторону збільшення трохи згодом. Там закладені кошти на приведення в належний стан необхідної кількості приміщень.

Скільки в Києві резервістів?

Цифра плаваюча. Приблизно до 600 резервістів, але ще багато потрібно, тому що чисельність резервістів значно збільшена з першого січня. Штат бригади в два рази збільшений. Але ще кілька тисяч людей нам потрібні.

Є терміни, до коли ось все це потрібно завершити?

Крищенко: На мою думку і Віталія Кличка, це повинно бути зроблено ще "вчора". Ми ставимо дуже стислі дати і я не буду вам казати: доба, тиждень, місяць. Але це треба робити зараз, і ми це робимо.

Паніка – це і є відсутність якоїсь елементарної інформації, знань або вмінь.

Як людина може стати резервістом?

Просто набираєте: ТрО Києва. І ви побачите і порядок, як стати резервістом, і телефони гарячої лінії. Там все прописано. Там є 6 кроків, як стати резервістом. Ви повинні звернутись на телефон гарячої лінії, вас сконтактують з командиром або начальником штабу батальйону, куди ви хочете потрапити. Або за місцем вашого проживання. Той чоловік з вами зустрінеться, переговорить і надасть вам допомогу в оформленні решти документів. Як правило, оформлення документів – максимум тиждень. Проходження медкомісії – залежить від стану здоров’я.

Резервістом може стати не лише громадянин міста Києва, а й ті, хто тимчасово працює в місті або тимчасово проживає в Києві. Достатньо довідки про проживання, або про працю в місті Києві.

Укладаються контракт резервіста – з офіцерами на 5 років, сержант/солдат – на 3 роки.

У КМДА працює "гаряча лінія" у робочий час. Буває понад 50 дзвінків. Місяць тому було не більше 10, а пів року тому і одного не було. Зараз кожен день телефон практично розривається. Майже всі батальйони включають свої телефони гарячої лінії.

Чи варто киянам зараз хвилюватися за свою безпеку?

Влада дає всю інформацію, що ми робимо для подолання тієї чи іншої кризи. Це не тільки з можливими бойовими діями, а й починаючи з елементарних речей, навіть про несприятливу погоду.

Я не можу розказати, що відбудеться, але я чітко кажу, до чого ми готові. Паніки точно не потрібно. Але паніка – це і є відсутність якоїсь елементарної інформації, знань або вмінь. Влада готова, місцеві збройні сили готові. Тому немає паніки.

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