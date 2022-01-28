Заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко вступив в територіальну оборону у листопаді 2021-го. За його словами, якщо раніше на "гарячу лінію" КМДА і одного дзвінка з приводу вступу в тероборону не було, то зараз – близько 50-ти на день. Як формують тероборону Києва, кого беруть, де тренують та чи будуть навчання для всіх цивільних — в інтерв'ю Крищенка Суспільному.
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На якому етапі розгортання тероборони в столиці?
Щоб забезпечити в першу чергу пункти постійної дислокації, була прийнята програма захисту Києва. Виділено на три роки 110 мільйонів, на цей – 40 млн грн. Але я впевнений, що цифра буде коригуватися в сторону збільшення трохи згодом. Там закладені кошти на приведення в належний стан необхідної кількості приміщень.
Скільки в Києві резервістів?
Цифра плаваюча. Приблизно до 600 резервістів, але ще багато потрібно, тому що чисельність резервістів значно збільшена з першого січня. Штат бригади в два рази збільшений. Але ще кілька тисяч людей нам потрібні.
Є терміни, до коли ось все це потрібно завершити?
Крищенко: На мою думку і Віталія Кличка, це повинно бути зроблено ще "вчора". Ми ставимо дуже стислі дати і я не буду вам казати: доба, тиждень, місяць. Але це треба робити зараз, і ми це робимо.
Паніка – це і є відсутність якоїсь елементарної інформації, знань або вмінь.
Як людина може стати резервістом?
Просто набираєте: ТрО Києва. І ви побачите і порядок, як стати резервістом, і телефони гарячої лінії. Там все прописано. Там є 6 кроків, як стати резервістом. Ви повинні звернутись на телефон гарячої лінії, вас сконтактують з командиром або начальником штабу батальйону, куди ви хочете потрапити. Або за місцем вашого проживання. Той чоловік з вами зустрінеться, переговорить і надасть вам допомогу в оформленні решти документів. Як правило, оформлення документів – максимум тиждень. Проходження медкомісії – залежить від стану здоров’я.
Резервістом може стати не лише громадянин міста Києва, а й ті, хто тимчасово працює в місті або тимчасово проживає в Києві. Достатньо довідки про проживання, або про працю в місті Києві.
Укладаються контракт резервіста – з офіцерами на 5 років, сержант/солдат – на 3 роки.
У КМДА працює "гаряча лінія" у робочий час. Буває понад 50 дзвінків. Місяць тому було не більше 10, а пів року тому і одного не було. Зараз кожен день телефон практично розривається. Майже всі батальйони включають свої телефони гарячої лінії.
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Чи варто киянам зараз хвилюватися за свою безпеку?
Влада дає всю інформацію, що ми робимо для подолання тієї чи іншої кризи. Це не тільки з можливими бойовими діями, а й починаючи з елементарних речей, навіть про несприятливу погоду.
Я не можу розказати, що відбудеться, але я чітко кажу, до чого ми готові. Паніки точно не потрібно. Але паніка – це і є відсутність якоїсь елементарної інформації, знань або вмінь. Влада готова, місцеві збройні сили готові. Тому немає паніки.
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