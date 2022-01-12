На Вінниччині формують батальйони територіальної оборони

На Вінниччині формують сім батальйонів територіальної оборони. Один буде в обласному центрі, інші — у шести районах. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова облдержадміністрації Сергій Борзов.

За його словами, це нова інституція, яка увійде у структуру Збройних Сил України. На тероборону виділять фінансування, фонди, будуть свої казарми і свої полігони, каже Борзов.

"Найближчим часом буде завершено формування та комплектування чотирьох Регіональних управлінь та 25 бригад Сил ТрО ЗС України. Бригади будуть дислоковані в кожному обласному центрі України та місті Києві, до складу бригад входитимуть від чотирьох до десяти окремих батальйонів, що розміщені в кожному районі згідно із адміністративним розподілом території України", — написав Сергій Борзов.

До складу бригад та батальйонів входитимуть до 10 тисяч військовослужбовців. Людей, молодших за 35 років і старших 60 років, не прийматимуть. Місця дислокації батальйонів вже визначені, каже Борзов. В основному, це будуть містечка, де є розформовані військові частини, а також об’єкти державної та комунальної власності, які наразі не використовуються.

Батальйонам тероборони у розпорядження нададуть колісну техніка та стрілецьку зброю. Завдання — допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти або кордон, чергувати на блокпостах, а також протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам агресора.

Видів контрактної служби буде два: на постійній основі та в резерві. Офіцери укладатимуть контракт на п’ять років. А ось сержанти та солдати — на три роки.

Тим, хто хоче записатися до складу батальйонів, потрібно звернутися до районних та обласних терцентрів комплектування та соцпідтримки за місцем проживання.

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